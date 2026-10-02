Fast verspielen die Edmonton Oilers nach einer hohen Führung noch ihren ersten Sieg in der neuen Eishockey-Saison. Leon Draisaitl gelingt dann der wegweisende Treffer.

Vancouver (dpa) – Leon Draisaitl hat ein Schützenfest zwischen den Edmonton Oilers und den Vancouver Canucks in der NHL entschieden. Der deutsche Eishockey-Star verhalf den Oilers mit seinen ersten beiden Saisontreffern beim wilden 9:7 gegen den kanadischen Rivalen zum ersten Saisonerfolg. Zum Auftakt hatte es noch eine 5:6-Heimniederlage nach Verlängerung gegen die Canucks gegeben.

Bei der schnellen Revanche nach dem enttäuschenden Start in die nordamerikanische Profiliga führten die Gäste nach dem ersten Drittel bereits 4:0. Draisaitl erhöhte nach nur 27 Sekunden im zweiten Abschnitt auf 5:0.

Nach einer zwischenzeitlichen 8:2-Führung von Edmonton kamen die Canucks im Schlussdrittel noch einmal bis auf 8:6 heran, ehe Draisaitl in der 50. Minute mit dem 9:6 für die Entscheidung sorgte.