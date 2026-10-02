NHL
Erste Saisontore von Draisaitl bei wildem Oilers-Sieg
Vancouver Canucks - Edmonton Oilers
Leon Draisaitl (l) gelangen beim Sieg gegen Vancouver seine ersten Saisontreffer.
Rich Lam. DPA

Fast verspielen die Edmonton Oilers nach einer hohen Führung noch ihren ersten Sieg in der neuen Eishockey-Saison. Leon Draisaitl gelingt dann der wegweisende Treffer.

Lesezeit 1 Minute

Vancouver (dpa) – Leon Draisaitl hat ein Schützenfest zwischen den Edmonton Oilers und den Vancouver Canucks in der NHL entschieden. Der deutsche Eishockey-Star verhalf den Oilers mit seinen ersten beiden Saisontreffern beim wilden 9:7 gegen den kanadischen Rivalen zum ersten Saisonerfolg. Zum Auftakt hatte es noch eine 5:6-Heimniederlage nach Verlängerung gegen die Canucks gegeben.

Bei der schnellen Revanche nach dem enttäuschenden Start in die nordamerikanische Profiliga führten die Gäste nach dem ersten Drittel bereits 4:0. Draisaitl erhöhte nach nur 27 Sekunden im zweiten Abschnitt auf 5:0.

Nach einer zwischenzeitlichen 8:2-Führung von Edmonton kamen die Canucks im Schlussdrittel noch einmal bis auf 8:6 heran, ehe Draisaitl in der 50. Minute mit dem 9:6 für die Entscheidung sorgte.

© dpa-infocom, dpa:261002-930-777993/1

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