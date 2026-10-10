Einige Tage nach seiner Disqualifikation in Peking trifft der Russe Daniil Medwedew in Shanghai auf Jan-Lennard Struff. Für den Deutschen endet die Partie mit einer Niederlage.

Shanghai (dpa) – Fünf Tage nach seiner Disqualifikation beim Tennis-Turnier in Peking hat Daniil Medwedew sein erstes Match bei den Shanghai Masters gewonnen. Der 30 Jahre alte Russe besiegte in der zweiten Runde den deutschen Spieler Jan-Lennard Struff mit 4:6, 6:4, 6:3. In der ersten Runde des ATP-1000-Turniers hatte Medwedew ein Freilos.

In Peking hatte Medwedew am vergangenen Montag in der Partie gegen den Serben Novak Djokovic nach einem verlorenen Punkt den Ball ins Publikum geschlagen. Dabei traf er einen Zuschauer im Gesicht. Daraufhin war er disqualifiziert worden. Medwedew entschuldigte sich anschließend für den Vorfall. Er betonte, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe und er den Ball nicht aus Wut geschlagen. Djokovic gewann später das Turnier in der chinesischen Hauptstadt.