Zum 156. Mal wurde das Deutsche Derby in Hamburg-Horn ausgetragen. Und zum ersten Mal siegte eine Frau. Nina Baltromei dachte danach auch an ihren verstorbenen Vater.

Hamburg (dpa) – Als erste Frau in der Geschichte des Deutschen Derbys hat Nina Baltromei das bedeutende Galopprennen in Hamburg-Horn gewonnen. Einen Tag vor ihrem 27. Geburtstag siegte sie im Sattel des krassen Außenseiters Hochkönig vor Clifford Lee auf Convergent und Martin Seidl auf Lazio. Trainiert wird Hochkönig von Yasmin Almenräder in Mülheim an der Ruhr. Ein historisches Damen-Doppel im Rennen um das begehrte Blaue Band ist damit perfekt.

«Ich kann es nicht glauben, dass ich das Derby gewonnen habe», sagte Baltromei. Sie ist die Tochter des 2012 verstorbenen Galopptrainers Werner Baltromei. Im Gedenken an ihren Vater reckte Baltromei nach ihrem Sieg immer wieder einen Arm mit ausgestrecktem Zeigefinder in den Himmel. Dazu schallten «Nina, Nina»-Rufe der Zuschauer minutenlang über die Rennbahn.

«Ich habe keine Worte mehr. Nina hat das unglaublich intelligent gelöst», sagte ihre Trainerin. «Ich bin völlig überwältigt nach diesem Sieg.»

Es war überhaupt erst das elfte Mal, das eine Reiterin im Deutschen Derby antrat. Baltromei selbst war bis Juni noch als Amateur-Reiterin im Einsatz.

Besitzer des neuen Derbysieger-Pferdes ist der Stall Clover Leaf von Hans Bierkämpfer und Bernd-Robert Gossens. Für beide war es der größte Sieg als Eigner von Rennpferden. Am Ende des Rennens verletzte sich das französische Pferd The Sheriff noch schwer im Schlussbogen und musste in eine Tierklinik gebracht werden.