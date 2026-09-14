Wie erfolgreich Alexander Zverev in diesem Tennis-Jahr ist, zeigt auch der regelmäßige Kontakt mit Bundeskanzler Friedrich Merz: Auch nach dem zweiten Grand-Slam-Titel gibt es anerkennende Worte.

New York (dpa) – Bundeskanzler Friedrich Merz hat Tennisstar Alexander Zverev zum nächsten Grand-Slam-Titel gratuliert. «Erst Paris, jetzt New York: Herzlichen Glückwunsch, lieber Alex Zverev, zum verdienten Sieg der US Open und zum zweiten Grand-Slam-Titel in einer Saison. Starke Leistung!», schrieb Merz bei X. Zverev hatte zuvor bei den US Open das Finale gegen den Amerikaner Ben Shelton mit 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 gewonnen.

Wie erfolgreich der 29-jährige Hamburger in diesem Tennis-Jahr ist, zeigt auch der mittlerweile schon regelmäßige Kontakt mit dem Kanzler. Nach seinem ersten Grand-Slam-Titel bei den French Open im Juni hatte Zverev bereits von einem Anruf des Kanzlers berichtet. Wenige Wochen später beim Finale in Wimbledon saß Merz mit seiner Frau Charlotte sogar in der Royal Box in einer Reihe mit Prinz William und Prinzessin Kate auf der Tribüne, um Zverev gegen den Italiener Jannik Sinner zu unterstützen. Nach dem Match, das der Tennisstar in vier Sätzen verlor, besuchte Merz Zverev in der Umkleide. «Wir haben ein paar Worte miteinander geredet, war schön, dass er da war», sagte Zverev damals.