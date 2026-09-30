Ein Baseball-Team hat einen Brief vom Papst erhalten, pünktlich vor den Playoffs. Die White Sox schaffen den ersten Sieg - einer fehlt noch.

Rom/Houston (dpa) – Der Segensbrief vom Papst kam gerade noch pünktlich: Am Tag des Playoff-Auftaktspiels gegen die Houston Astros hat das Baseball-Team der Chicago White Sox ein Schreiben vom Papst erhalten. Der Brief von Leo XIV. war vom 9. September und an White-Sox-Eigentümer Jerry Reinsdorf gerichtet. Nach Angaben des Teams traf er am Dienstag ein. Die White Sox gewannen das erste Spiel der Best-of-Three-Serie gegen Houston mit 6:3. Chicago fehlt damit noch ein Sieg zum Weiterkommen.

White-Sox-Fan schon als Robert Prevost

Das Kirchenoberhaupt ist bekennender, langjähriger White-Sox-Fan. Als der Kirchenmann noch als Zuschauer die World Series besuchte, war er unter dem Namen Robert Prevost oder «Father Bob» bekannt.

In dem aktuellen Schreiben ging es um die Fähigkeit der White Sox, durch den Sport Bande der Freundschaft und Solidarität zu knüpfen, sowie um die Möglichkeit, in Frieden miteinander zu leben und zu arbeiten.

Papstmütze der Renner

Erst im August hatte Leo XIV. eine Mütze seines Lieblingsteams erhalten. Im Vorfeld der Begegnung gegen die Cincinnati Reds hatte das Team aus Chicago angekündigt, für ausgewählte Fans zusätzlich zum Eintritt eine «vom Papst inspirierte Mütze» herauszugeben. Aufgrund der großen Nachfrage gab es aber für alle Zuschauer beim Spiel eine Kappe.

Sie gleicht einer schwarzen bischöflichen Mitra mit weiß-goldenen Verzierungen darauf. Ein Emblem in der Mitte zeigt eine weiße Socke auf schwarzem Grund – das traditionelle Symbol des Teams. Das Spiel im August verlor Chicago mit 4:5.