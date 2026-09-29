Die Chicago Bears müssen gegen die Philadelphia Eagles auf den Ersatz vom Ersatz-Quarterback zurückgreifen - und der zeigt gegen den Favoriten ein Spiel wie aus dem Märchen.

Chicago (dpa) – Ohne den verletzten Stamm-Quarterback Caleb Williams haben die Chicago Bears ihr Heimspiel gegen die zuvor noch ungeschlagenen Philadelphia Eagles gewonnen. Mit dem Ersatz vom Ersatz – Case Keenum – als Spielmacher holten die Bears zu Hause ein 27:7 gegen den Super-Bowl-Champion von 2025. Keenum lieferte eine starke Leistung, hatte zwei Touchdown-Pässe und erzielte den letzten Touchdown mit einem kurzen Lauf selbst.

«Das hat so viel Spaß gemacht», sagte der 38 Jahre alte Keenum dem US-Fernsehen. Der eigentliche Ersatzmann von Williams, Tyson Bagnet, war nach einer Gehirnerschütterung erst am Spieltag für einsatzfähig erklärt worden. Sowohl Bagnet als auch Keenum standen in der NFL zuletzt 2023 von Beginn an auf dem Feld.

Ersatzmann vom Ersatzmann zeigt keinen Wackler

Williams ist am Oberschenkel verletzt und musste im Schlussviertel gegen die Minnesota Vikings vom Platz. Bagnet kam für ihn aufs Feld und erlitt in der Partie eine Gehirnerschütterung.

Keenum hatte einen hervorragenden Start ins Spiel und führte die Bears ohne einen einzigen Wackler direkt zum ersten Touchdown. Danach gingen die Gastgeber hohes Risiko und entschieden sich kurz vor der Endzone für einen weiteren Touchdown-Versuch statt eines Field Goals – und standen Sekunden später ohne weitere Punkte da. Weil aber auch die Abwehr der Bears einen guten Tag hatte, führten die Bears zur Pause 10:7 – und zogen in der zweiten Halbzeit dank Keenums Leistung davon.