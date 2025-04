In Rheinland-Pfalz und Hessen werden junge Menschen bedroht und bestohlen. Die Polizei ermittelt vier verdächtige Jugendliche. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

Ludwigshafen am Rhein (dpa) – Vier Jugendliche sind verhaftet worden, die Gleichaltrige erpresst, geschlagen und bestohlen haben sollen. Mindestens fünfmal sollen sie in wechselnder Besetzung in Rheinland-Pfalz und Hessen solche Taten verübt haben, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Jugendlichen befinden sich inzwischen alle in Jugendstrafanstalten in Untersuchungshaft.

Den aktuellen Ermittlungen zufolge bedrohten und erpressten ein 15-, ein 16- und ein 17-Jähriger zwei andere Jugendliche in Ludwigshafen am Rhein. Bei der Fahndung wurde der 15-Jährige verhaftet. Gegen ihn sei schon am Tag davor ein Haftbefehl ausgestellt worden. Er sei an zwei Raubstraftaten im Januar beteiligt gewesen.

Schläge, Diebstähle und Bedrohung mit Messer

Im Februar und März kam es zu weiteren Vorfällen in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) und im hessischen Bürstadt (Kreis Bergstraße). Die Opfer wurden den Angaben nach unter anderem geschlagen und mit einem Messer bedroht. Das Ziel der Verdächtigen sei es gewesen, an Wertgegenstände und Bargeld zu kommen. Es seien zudem noch weitere, teils unbekannte Mittäter beteiligt gewesen.

Bei der Fahndung nach dem Vorfall in Bürstadt im März wurde ein zweiter 15-Jähriger verhaftet, wie es hieß. Er stand bereits unter Bewährung. Ende März wurden der 16- und der 17-Jährige verhaftet. Sie stehen unter dringendem Verdacht des Raubes und der räuberischen Erpressung. Derzeit dauern die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei weiter an.