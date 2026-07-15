Trier
Erneut Züge im Bahnbetriebswerk besprüht
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Bahnbetriebswerk Trier wurden erneut drei dort abgestellte Personenzüge nach Graffiti-Art besprüht.

Die verunstaltete Gesamtfläche beträgt 130 qm.

Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 10. und 14. Juli 2026. Der durch die Farbschmierereien verursachte Schaden beläuft sich auf knapp 7.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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