Erneut Personenzüge im Bahnbetriebswerk Trier besprüht

Im Bahnbetriebswerk Trier kam es erneut zu Farbschmierereien an dort abgestellten Zügen.

Betroffen sind zwei Personenzüge auf einer Gesamtfläche von 80 qm.



Festgestellt wurden die Verunreinigungen am 26. Mai 2026. Der verursachte Schaden beläuft sich auf knapp 5.000 Euro.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der

Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0176 - 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell