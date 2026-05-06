Nur rote Beeren pflücken, kleine nicht verschmähen und lieber fernab der Straße ernten: So bleibt der Erdbeergenuss frisch und intensiv. Was Sie vor Ort und zu Hause beachten sollten.

Bonn/Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Ob im heimischen Garten oder als Selbstpflücker auf Feldern bei Erdbeeranbauern – in diesen Tagen startet vielerorts das Ernten der ersten roten Früchtchen. Wie bei vielen Dingen im Leben ist Timing auch bei der Erdbeerernte alles.

Nach langem oder heftigem Regen sollte man Erdbeeren aber lieber nicht pflücken. «Denn zu viel Nässe schadet dem Aroma, und die Früchte sind häufig beschädigt», erklärt Harald Seitz vom Bundeszentrum für Ernährung (BZfE). Er hat weitere Tipps für den perfekten Erntezeitpunkt:

Morgens ist die beste Erntezeit, weil die Früchte noch schön fest sind. Mit zunehmender Sonneneinstrahlung werden sie weicher.

Zum Einsammeln sind Spankörbe ideal, weil die Erdbeeren dann noch Luft bekommen und nicht so schnell matschig werden. Wer das Körbchen vergessen hat, kann stabile Pappkörbe bei Erdbeerhöfen kaufen.

Erdbeeren keinesfalls abreißen, sondern vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger abpflücken. Seitz empfiehlt, die Erdbeeren am besten mit Stiel und Kelchblättern zu pflücken. Das schützt die Haut der Frucht. Und sie bleibt länger frisch und aromatisch.

Die Beeren besser nicht auf dem Hof waschen und putzen, sondern erst zu Hause. So saugen sie nicht so viel Wasser auf und verlieren kein Aroma.

Zu Hause sollten die Erdbeeren am besten direkt gegessen oder im Gemüsefach des Kühlschranks gelagert werden. «Dort halten sie sich ein bis zwei Tage lang», so Seitz.

3 zusätzliche Tipps hat auch das hessische Landwirtschaftsministerium für Hobbygärtner und Selbstpflücker in petto:

Nur rote Früchte pflücken: Erdbeeren reifen nicht nach.

Kleine Erdbeeren nicht verschmähen: Sie schmecken und riechen meist intensiver als große.

Erdbeerfelder abseits der Straße bevorzugen: Direkt an einer Straße können Autoabgase und Reifenabrieb auf die Früchte gelangen.

Sie sind auf der Suche nach einer Erdbeerplantage zum Selbstpflücken in Ihrer Nähe? Unter www.erdbeergut.de kann man nach Postleitzahlen geordnet nach Plantagen suchen.