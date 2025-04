Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Wenn sich Teenager schlapp, müde oder gestresst fühlen, greifen sie gerne zu süßen Energydrinks. Mit dem oft angepriesenem Energiekick verbinden sie mehr Leistungsfähigkeit oder auch Freiheit. Manche reden sich sogar ein, dass sie so ihren Durst perfekt löschen und schlürfen den koffeinhaltigen Mix literweise.

Die Zeitschrift «Öko-Test» (Heft 5/25) hält das für keine gute Idee. Sie untersuchte 22 Energydrinks und fällt ein vernichtendes Urteil. Die Tester können kein einziges Getränk empfehlen: Zehn Marken sind «ungenügend», acht «mangelhaft» und gerade einmamal vier wenigstens noch «ausreichend». Das liegt vor allem an der Dosierung der Inhaltsstoffe Koffein und Zucker sowie der Chemikalie Bisphenol-A.

Das Koffein-Problem

Koffein ist die wichtigste Zutat in Energydrinks – und wohl auch die umstrittenste. Den festgelegten Höchstgehalt von 320 Milligramm pro Liter Koffein in koffeinhaltigen Erfrischungsgetränken würden die Hersteller aller Produkte im Test ausreizen.

Umgerechnet auf eine 250-ml-Dose sind das 80 Milligramm Koffein, was einer Tasse Kaffee entspricht. Doch «Öko-Test» verweist auf Untersuchungen, in denen Jugendliche in Einzelfällen in kürzester Zeit einen Liter Energydrinks getrunken hatten. Danach zeigten sich schwerwiegende Wirkungen wie Herzklopfen, Kurzatmigkeit, Muskelzittern und Veränderungen in der Herzstromkurve.

Das Zucker-Problem

Über die Hälfte der Energydrinks im Test enthalten mehr als zehn Gramm Zucker pro 100 Milliliter. In einer 250-Milliliter-Dose stecken entsprechend rund acht Stück Würfelzucker. Schon mit einer einzigen Dose am Tag werde die von der WHO empfohlene maximale tägliche Aufnahme von Zucker überschritten.

Bei einigen wenigen Drinks wird der Zucker zwar durch Süßstoffe ersetzt. Doch auch die stören die Tester. «Wir werten Süßstoffe ab, weil sie die Geschmacksnerven an Süßes gewöhnen und Appetit auf mehr machen können. Die WHO sieht bei regelmäßigem Süßstoffverzehr sogar Hinweise für eine erhöhte Sterblichkeit», schreibt «Öko-Test».

Das Bisphenol-A-Problem

In 20 der 22 Energydrinks führt die Chemikalie Bisphenol-A zu Abwertungen. Es stammt vermutlich aus den Epoxidharzen der Dosenlackierungen und kann in die Koffeinbrause übergehen. Die Tester kennen dieses Problem bereits von anderen Lebensmitteln aus Büchsen.

Sie weisen darauf hin, dass der Stoff eine hormonelle Wirkung für Mensch und Umwelt besitzen soll. Er sei zudem als reproduktionstoxisch eingestuft und werde unter anderem in Zusammenhang mit einem erhöhten Brustkrebsrisiko, Übergewicht und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern diskutiert. Um diese Kontaminationen zu vermeiden, sei bereits ein Bisphenol-A-Verbot für Innen- und Außenlackierungen auf den Weg gebracht worden – allerdings mit langen Übergangsfristen, wie «Öko-Test» bemängelt.