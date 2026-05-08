Warme Tage, kalte Nächte: Warum Paprika, Basilikum und Geranien erst nach den Eisheiligen ins Freie dürfen – und wie man die empfindlichen Pflanzen schützt.

München/Berlin (dpa/tmn) – Im März und April wurde schon fleißig gepflanzt, im Mai kommen nun auch empfindliche Sorten in die Erde – allerdings besser erst nach den Eisheiligen Mitte Mai, trotz wärmerem Frühjahr.

Denn auch wenn sich vielerorts der Frühsommer bereits gezeigt hat, sollte die Bauernregel als Orientierung für den richtigen Pflanzzeitpunkt dienen, empfiehlt Gartenbauexperte Lutz Popp vom Bayerischen Landesverband für Gartenbau und Landespflege (BLGL).

Bis Mitte Mai kann es in vielen Regionen Deutschlands noch zu Nachtfrost kommen. In klaren Nächten können die Temperaturen in Bodennähe spürbar zurückgehen. Werden Paprika, Tomaten und Co. zu früh ins Beet gesetzt, können die empfindlichen Jungpflanzen binnen weniger Stunden Schaden nehmen.

Vorsicht bei empfindlichen Pflanzen

Vor allem wärmeliebende Pflanzen reagieren anfällig auf späte Kälteeinbrüche: Dazu zählen etwa Gurken, Tomaten, Zucchini, Chili, Paprika und auch Basilikum. «Gerade bei Tomaten zeigt sich jedes Jahr, wie schnell ein früher Pflanztermin zum Problem werden kann», so Popp.

Übrigens tun sich auch Balkonpflanzen wie Petunien oder Geranien mit Temperaturen um den Gefrierpunkt schwer. Daher sollten auch sie erst nach Mitte Mai dauerhaft nach draußen.

Wer Pflänzchen drinnen vorgezogen hat, lässt auch sie am besten vorerst noch auf der Fensterbank. Nur tagsüber dürfen sie laut Nabu Berlin schon mal an die frische Luft, um sich langsam an die Bedingungen draußen zu gewöhnen.

Nach den Eisheiligen zu pflanzen, hat Lutz Popp zufolge übrigens auch weitere Vorteile: Durch die beständigeren Temperaturen wachsen viele Pflanzen zügiger. Der vermeintliche Vorsprung früher gesetzter Pflanzen wird so schnell wieder aufgeholt.

Frühes Pflanzen nur mit Frostschutz

Wen das Pflanzfieber dennoch schon vor Mitte Mai packt, der sollte empfindliche Pflanzen in der Nacht gut schützen. Etwa mit kleinen Folientunneln, Folienhauben oder Gartenvlies. Balkonpflanzen kommen bei einer Frostwarnung an einen geschützten Ort oder wieder nach drinnen.