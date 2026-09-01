Stan Wawrinka beendet nach dieser Saison seine ruhmreiche Tennis-Karriere. Bei den US Open steht eine besondere Station auf der Abschiedstour an - es wird emotional.

New York (dpa) – Mit Tränen in den Augen hat sich der frühere Sieger Stan Wawrinka von den US Open verabschiedet. Emotional sprach der 41 Jahre alte Schweizer über seine sportliche Reise, auf der er nun sein letztes Grand-Slam-Turnier bestritten hat. In der ersten Runde musste sich der Champion von 2016 dem Italiener Matteo Berrettini mit 6:7 (4:7), 6:7 (3:7), 0:6 geschlagen geben. Nach dieser Saison will er seine Karriere beenden.

«Ich liebe dieses Spiel so sehr, dass ich bis an meine Grenzen gehen wollte, und dieses Jahr ist meine Grenze erreicht», sagte Wawrinka unter dem Jubel der Fans. «Es ist niemals einfach, dem Sport, den du so sehr liebst, Goodbye zu sagen.»

US-Open-Triumph vor zehn Jahren gegen Djokovic

Im drittgrößten Stadion feierten mehr als 8.000 Zuschauer noch einmal den Publikumsliebling mit der weltberühmten einhändigen Rückhand. Vor zehn Jahren hatte Wawrinka im Finale gegen Novak Djokovic den US-Open-Titel gewonnen, zudem triumphierte er in seiner Karriere auch jeweils einmal bei den Australian Open und den French Open.

Dieses Jahr hatte Wawrinka zunächst keine Wildcard von den Organisatoren für einen letzten Auftritt in New York erhalten. Dies sorgte für deutliche Kritik von Fans. Aufgrund der Absage eines anderen Spielers gab es doch noch einen Platz im Feld für den Schweizer, den dieser für einen stimmungsvollen Abschied nutzte. «Ich werde es auf jeden Fall sehr vermissen», sagte er.