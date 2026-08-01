Im Männer-Doppelvierer holt das deutsche Team 13 Jahre nach dem letzten Triumph EM-Gold. Auch andere deutsche Boote dürfen über Edelmetall jubeln. Oliver Zeidler überzeugt indes mit Bestzeit im Einer.

Varese (dpa) - Mit einer Goldmedaille nach 13 Jahren Wartezeit, weiteren Podestplätzen und einer EM-Bestzeit von Olympiasieger Oliver Zeidler haben die deutschen Ruderinnen und Ruderer den ersten Finaltag der Europameisterschaften in Varese erfolgreich beendet. 13 Jahre nach dem letzten deutschen EM-Erfolg im Männer-Doppelvierer holten Marc Weber (Frankfurt), Felix Heinrich (Braunschweig), Jonas Gelsen (Frankfurt) und Ole Hohensee (Stralsund) Gold.

«Wir haben gesagt, wir fahren heute Vollgas los und werden schon nicht die Langsamsten auf den letzten 1.000 Metern sein. Und im Prinzip ist das aufgegangen», sagte Bugmann Weber nach dem Sieg vor Polen und Kroatien. Das deutsche Boot hatte das Rennen von Beginn an kontrolliert. «Es war definitiv mit das beste Rennen von uns im Doppel-Vierer und eines der schönsten, was ich in meiner Karriere gefahren bin», betonte der 28-Jährige.

Erstes deutsches Gold für Para-Boot

Das erste deutsche Gold hatte zuvor der Para-Mixed-Doppelzweier (PR2) mit Jasmina Bier (Hamburg) und Paul Umbach (Nürtingen) gewonnen. Das Duo setzte sich knapp gegen die Ukraine durch und verteidigte seinen Titel aus dem Vorjahr. EM-Silber hinter Großbritannien sicherte sich zudem der neu formierte deutsche Frauen-Vierer mit Hannah Reif (Frankfurt), Paula Hartmann (Mainz), Annabelle Bachmann (Ingelheim) und Pia Greiten (Osnabrück).

Ebenfalls Silber gewann kurz danach der Frauen-Doppelvierer mit Maren Völz (Potsdam), Juliane Faralisch (Frankfurt), Johanna Debus (Offenbach) und Frauke Hundeling (Hannover), der sich nur der siegreichen Schweiz geschlagen geben musste. Im Männer-Vierer sorgten René Schmela (Berlin), Jasper Angl (Münster), Benedict Eggeling (Hamburg) und Mark Hinrichs (Limburg) mit Bronze beim Sieg von Großbritannien für eine weitere Medaille.

Zeidler unterstreicht Titelambitionen mit EM-Bestzeit

Einen EM-Rekord stellte Einer-Ruderer Zeidler (Frankfurt) im Halbfinale auf. Mit 6:37,87 Minuten über 2.000 Meter verbesserte er die Bestmarke des Titelverteidigers Yauheni Zalaty (6:38,51) aus 2025. Der unter neutraler Flagge startende Belarusse lag fünf Sekunden hinter dem Deutschen. Im Finale am Sonntag (12.52 Uhr) kämpft Zeidler um seinen vierten EM-Titel nach 2019, 2021 und 2024. Im Vorjahr hatte er wegen seines Studiums auf die EM verzichtet.

Im Frauen-Einer verpasste Alexandra Föster (Meschede) das Finale als Vierte nach einem Fotofinish im Halbfinale knapp. Am Sonntag stehen unter anderem auch noch die Entscheidungen im Frauen- und Männer-Achter sowie erstmals bei einer EM im geschlechtsgemischten Mixed-Achter und Mixed-Doppelzweier an. Höhepunkt des Ruder-Jahres 2026 sind die Weltmeisterschaften in Amsterdam vom 24. bis 30. August.