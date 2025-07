Elversberg (dpa) – Fußball-Zweitligist SV Elversberg baut weiter an seinem Kader für die kommende Spielzeit. Der erst in der Aufstiegsrelegation knapp gescheiterte Club vermeldet die Verpflichtung von Jarzinho Malanga. Der 18-Jahre junge Junioren-Nationalspieler kommt vom VfB Stuttgart, bei dem er bereits erste Erfahrungen in der Bundesliga und in der Champions League sammeln konnte. Er wechselt auf Leihbasis ins Saarland. Zuvor hatte er seinen Kontrakt beim VfB bis 2028 verlängert.

Der gebürtige Mannheimer, der im Offensivbereich vielseitig einsetzbar ist, wechselte nach seiner Jugendzeit beim SV Waldhof Mannheim und der TSG Hoffenheim vor drei Jahren ins Leistungszentrum des VfB Stuttgart.

Malanga auch bei DFB-Junioren stark

Seitdem ging es für ihn steil bergauf: In der U17 und U19 stand Malanga in der Junioren-Bundesliga regelmäßig auf dem Platz und kam in seinen ersten beiden Jahren auf 43 Pflichtspiele und 27 Torbeteiligungen.

In der vergangenen Saison war er Stammspieler der zweiten Mannschaft in der 3. Liga (30 Spiele, sechs Torbeteiligungen) und bereits fest bei den Profis integriert. Sein Profi-Debüt feierte Malanga im November 2024, als er in der Champions League-Partie gegen Atalanta Bergamo eingewechselt wurde. Es folgten drei weitere Spiele in der Champions League, eine Partie im DFB-Pokal sowie ein Einsatz in der Bundesliga.

Parallel zu diesen Erfolgen mit dem Club waren die vergangenen Jahre für Malanga auch mit der deutschen Junioren-Nationalmannschaft ereignisreich. 2023 wurde er mit der deutschen U17 Europameister, zuletzt erreichte er mit der U19 das EM-Halbfinale. Insgesamt absolvierte er von der U17 bis zur U19 30 Länderspiele für Deutschland.