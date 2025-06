Nach dem verpassten Bundesliga-Aufstieg bastelt die SV Elversberg am Kader für die kommende Zweitliga-Saison. Felix Keidel stößt aus Ingolstadt dazu.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Die SV Elversberg hat Felix Keidel vom FC Ingolstadt verpflichtet. Wie der saarländische Fußball-Zweitligist mitteilte, erhält der 21-Jährige einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Das Ingolstädter Eigengewächs kann sowohl als Außenverteidiger als auch im Mittelfeld eingesetzt werden.

«Felix Keidel hat in Ingolstadt eine starke Entwicklung genommen, die noch nicht beendet ist. Mit seiner natürlichen Spielfreude, seiner Leistungs- und Lernbereitschaft bringt er das Potenzial mit, sich auch in der 2. Bundesliga durchzusetzen», sagte SVE-Sportvorstand Ole Book.

Keidel selbst sieht den Wechsel aus der 3. Liga zum Zweitliga-Dritten der abgelaufenen Saison als nächsten Schritt in seiner Karriere. «Der Wechsel nach Elversberg wird für mich mit einem neuen Team und einem neuen Umfeld eine Aufgabe, auf die ich mich unglaublich freue. Ich bin hoch motiviert und will alles geben, um mich bestmöglich in der Mannschaft und im Verein einzubringen», sagte Keidel.