Mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig verteidigen die Saarländer am vorletzten Spieltag den dritten Tabellenplatz. Braunschweig fällt auf den Abstiegs-Relegationsrang zurück.

Elversberg (dpa) – Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat mit einem 3:0 (3:0)-Sieg gegen Eintracht Braunschweig die Chance auf den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga gewahrt. Die Saarländer verteidigten mit dem ungefährdeten Erfolg den Relegationsplatz drei und verhinderten den vorzeitigen Aufstieg des 1. FC Köln. Dadurch ist für Elversberg am letzten Spieltag mit einem Sieg beim FC Schalke 04 unter Umständen auch sogar der direkte Aufstieg noch möglich.

Braunschweig erlitt im Kampf um den Klassenerhalt einen Dämpfer. Nach zuvor sechs Spielen ohne Niederlage müssen die abstiegsbedrohten Niedersachsen nun wieder bangen. Sie fallen zurück auf den Abstiegs-Relegationsplatz 16. Am letzten Spieltag empfangen sie den 1. FC Nürnberg.

Nach 21 Minuten führt Elversberg schon 3:0

Vor 9.105 Zuschauern in der ausverkauften Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde erwischten die von Beginn an überlegenen Elversberger einen Traumstart. Fisnik Asllani erzielte mit seinem 18. Saisontreffer das 1:0 (11. Minute) und bereitete das 2:0 durch Muhammed Damar (18.) vor. Damar schnürte mit dem schnellen 3:0 (21.) sogar einen Doppelpack binnen drei Minuten. Für ihn waren es die Saisontreffer acht und neun. Im weiteren Verlauf versäumten die Gastgeber leichtfertig einen möglichen höheren Sieg.

Im Schlussspurt der Saison ist Elversberg mit 15 Punkten aus den jüngsten sieben Spielen aktuell die stärkste Mannschaft der 2. Liga. Erstmals seit dem Abstieg des 1. FC Saarbrücken 1993 könnte nach 32 Jahren wieder ein saarländischer Club in die Bundesliga aufsteigen.

Noch vor drei Jahren hatte Elversberg in der vierten Liga gespielt, stieg dann binnen zwölf Monaten zweimal und hat im zweiten Jahr in der 2. Liga nun sogar die Chance, in die Bundesliga aufzusteigen.