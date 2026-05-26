Wer Elterngeld beantragt, kann mit Taktik mehr aus der Unterstützung herausholen. Denn nicht immer ist das Basiselterngeld die beste Option. Ein Rechner kann bei der Entscheidung helfen.

Berlin (dpa/tmn) – Mindestens 300, höchstens aber 1.800 Euro: In diesen Grenzen bewegt sich aktuell das Elterngeld. Wer vor der Geburt des Kindes kein Einkommen hatte, bekommt lediglich den Mindestsatz. Berufstätige erhalten rund 65 Prozent ihres durchschnittlichen Nettoeinkommens der vergangenen zwölf Monate vor Geburt des Kindes – bis zur Höchstgrenze. Diese liegt beim Elterngeld Plus, das Eltern doppelt so lange (24 beziehungsweise 28 Monate) beziehen können wie das Basiselterngeld, sogar nur bei 900 Euro.

Was viele nicht wissen: Obwohl die Höhe des Elterngeldes klar vorgegeben scheint, lässt sich mit etwas individueller Gestaltung unter Umständen deutlich mehr herausholen. Darauf macht das Ratgeberportal Finanztip aufmerksam. «Viele Eltern entscheiden sich einfach für das klassische Basiselterngeld», sagt Finanztip-Rechtsexpertin Britta Schön. Je nach geplantem Wiedereinstieg in den Job und Teilzeitgehalt könne Elterngeld Plus oder eine Kombination mit dem Basiselterngeld einer Familie insgesamt jedoch mehrere Tausend Euro mehr bringen.

Nicht alle Eltern sind überhaupt anspruchsberechtigt

Der Elterngeld-Rechner von Finanztip soll Müttern und Vätern helfen, schnell und einfach zu vergleichen, wann sich welche Form oder welche Kombination des Elterngeldes für sie am meisten lohnt. Nach Eingabe einiger weniger Daten errechnet das Tool die ungefähren Beträge, die Eltern jeweils über den Gesamtzeitraum zustehen – und zeigt die Unterschiede zwischen den einzelnen Möglichkeiten auf.

Gut zu wissen: Elterngeld bekommen nur Eltern, die unterhalb bestimmter Einkommensgrenzen liegen. Für ab April 2024 geborene Kinder dürfen Paare und Alleinerziehende maximal 200.000 Euro zu versteuerndes Einkommen pro Jahr haben, um anspruchsberechtigt zu sein. Für Geburten ab April 2025 liegt die Grenze bei 175.000 Euro.