Remscheid (dpa) - Ein elf Jahre alter Junge ist nach einem Messerangriff auf einen 13-Jährigen in Remscheid in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben worden. Ein Sprecher der Polizei Wuppertal sagte am Morgen auf Anfrage, dass der Junge nach der Attacke im Laufe des Donnerstagabends wieder zu den Eltern gebracht worden sei.

Zu der körperlichen Auseinandersetzung sei es am gestrigen Nachmittag gegen 14.50 Uhr in der Remscheider Innenstadt gekommen, sagte der Sprecher. Der Elfjährige habe den 13-Jährigen mit einem Küchenmesser am Bein verletzt. Der Junge sei zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich.

Der minderjährige Angreifer sei zunächst geflüchtet und später von der Polizei «angetroffen» worden, sagte der Sprecher, ohne weitere Details zu nennen. Eine Strafanzeige sei angefertigt worden. Schon im Vorfeld der Messerattacke kam es den Ermittlungen zufolge zu Streitigkeiten zwischen den beiden Jungen.

Die Kriminalpolizei ermittelt dem Sprecher zufolge weiter. Anschließend werde der Fall unabhängig vom Alter der beteiligten Personen an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. In Deutschland gelten Kinder unter 14 Jahren allerdings als nicht strafmündig. Ob das Jugendamt weitere Maßnahmen ergreife, liege im Ermessen des Amts, sagte der Polizeisprecher.