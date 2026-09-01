Opel macht den Corsa wieder zum Sportler. Diesmal allerdings elektrisch und besonders antrittsstark als GSE. Das kompakte Modell soll ab Oktober für viel Fahrspaß sorgen.

Rüsselsheim (dpa/tmn) – Fünf Generationen lang hat der Opel Corsa erst als GSI und dann als OPC für Kleinwagen-Fahrspaß gestanden und tapfer Konkurrenten wie dem Ford Fiesta ST oder dem VW Polo GTI Paroli geboten. Jetzt führt Opel die sportliche Reihe ab Oktober mit dem GSE fort – zu Preisen ab 39.900 Euro.

Der wichtigste Unterschied: Diesmal gibt es keinen aufgebohrten Benziner, der Kleinwagen fährt elektrisch und kommt mit seiner E-Maschine an der Vorderachse auf bislang beim Corsa noch nie da gewesene 207 kW/281 PS und 345 Nm, die von einem mechanischen Sperrdifferential im Zaum gehalten werden.

Neue 18-Zoll-Räder und ein nachgeschärftes Design

Für mehr Fahrdynamik und soliden Kraftschluss mit dem Asphalt sollen laut Opel neue 18-Zoll-Räder, spezielle Sportreifen und vor allem eine neue Abstimmung von Fahrwerk, Bremsen und Lenkung sorgen. Außerdem haben die Hessen das Design ein wenig nachgeschärft, die Kotflügel verbreitert und innen mit gelben Gurten und karierten Bezügen auf den strammen Sitzen ein sportliches Ambiente geschaffen.

Dazu sollen auch ein neuer virtueller Sport-Sound sowie digitale Zusatzinstrumente beitragen, so Opel weiter. Vor allem aber soll der Corsa GSE mit seinen Fahrleistungen überzeugen.

In 5,5 Sekunden auf 100 und bis 374 Kilometer Reichweite

Statt wie bislang im Corsa E bestenfalls 8,1 braucht er jetzt nur noch 5,5 Sekunden für den Sprint auf Tempo 100, und das Spitzentempo wurde von 150 auf 180 km/h erhöht. Die Energie liefert auch weiterhin ein 51 kWh großer Akku, für den Opel 374 Kilometer Normreichweite in Aussicht stellt.

Opel kommt mit dem Corsa GSE nicht nur seinem Konzern-Schwestermodell Peugeot 208 GTI zuvor, sondern auch dem bereits angekündigten externen Wettbewerber VW ID.Polo GTI.