Hierzu haben die Kooperationspartner im Rahmen ihres innerstaatlich anwendbaren Rechts und auf der Grundlage des Beschlusses 2008/615/JI des Rates vom 23. Juni 2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität vereinbart, gemeinsame deutsch-luxemburgische Streifen zu bilden.
Im Rahmen der Veranstaltung am Schloss Weilerbach erfolgen:
– Ansprachen von:
Gregor Pelzl, Präsident der Bundespolizeidirektion Koblenz, sowie Pascal Peters, Generaldirektor der großherzoglichen Polizei Luxemburg
– Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung mit anschließenden
Fototermin
– Fragerunde für Medien-Vertreterinnen und -Vertreter
– Vorstellung von gemeinsamen Streifen
Im Anschluss an die Veranstaltung ist eine Vorführung der Drohnenpiloten der Bundespolizei vorgesehen.
Medienvertreterinnen und -vertreter sowie die Bevölkerung sind eingeladen, der Veranstaltung beizuwohnen.
Für die Veranstaltung wird um eine schriftliche Anmeldung seitens der Medienvertreterinnen und -vertreter an presse.koblenz@polizei.bund.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Koblenz
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
PHK Bertz
Telefon: 0261/399-4110
E-Mail: presse.koblenz@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
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Einladung: Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung für gemeinsame Streifen der Großherzoglichen Polizei Luxemburg und der Bundespolizeidirektion Koblenz
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