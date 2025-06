Der Wechsel zum FC Chelsea ist so gut wie perfekt. Am Samstag verließ Jamie Gittens das Teamquartier von Borussia Dortmund, um bei den Engländern den Medizincheck zu absolvieren.

Fort Lauderdale (dpa) – Borussia Dortmunds hat mit dem FC Chelsea eine grundsätzliche Einigung über den Wechsel von Flügelspieler Jamie Gittens erzielt. Das bestätigte der BVB im Teamquartier der Club-WM in Fort Lauderdale. Zur Höhe der Ablöse machte der Fußball-Bundesligist keine näheren Angaben.

Allerdings hatte der BVB immer rund 65 Millionen Euro gefordert. Da Chelsea zuletzt weniger geboten hatte, war ein Transfer noch vor dem Turnier in den USA nicht zustande gekommen.

Gittens befand sich demnach am Samstag bereits auf dem Weg zum Medizincheck im Quartier der Engländer, die am Nachmittag (Ortszeit) ihr Achtelfinale gegen Benfica Lissabon in Charlotte bestreiten.

Zuletzt war Gittens auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Allerdings wollte der 20-Jährige unbedingt nach London und war sich mit den Blues bereits länger schon einig.

Aufgrund einer Erkrankung war der Außenstürmer zuletzt in den USA für den BVB auch gar nicht mehr zum Einsatz gekommen. Bei Chelsea soll Gittens laut Medienberichten einen Vertrag bis 2032 erhalten.

Zuvor hatte Dortmund bereits Moukoko verkauft

Zuvor hatte der BVB bereits den Wechsel des ebenfalls 20 Jahre alten Youssoufa Moukoko zum FC Kopenhagen bekannt gegeben. Für den Stürmer, der sich in Dortmund nie hatte durchsetzen können und zuletzt nach Nizza verliehen war, kassieren die Westfalen rund fünf Millionen Euro.