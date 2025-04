Einfuhr von Kokain - Bundespolizei nimmt Polen fest

4.) einen 30-jährigen Polen auf der BAB 64 fest.



Der Mann, Insasse eines grenzüberschreitenden Reisebusses, führte in seiner Umhängetasche ca. 89 Gramm Kokain mit sich. Mitsamt dem Mobiltelefon wurden die Drogen beschlagnahmt. Die Vorführung des Beschuldigten fand am Samstagmorgen vor dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier statt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier Haftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Die weiteren Ermittlungen werden nun von der Zollfahndung in Kaiserslautern übernommen.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0176 - 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell