Der Q4 E-Tron ist Audis elektrisches Familien-SUV, das bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) bis dato glänzt. Aber es hat ja auch erst einen Termin hinter sich. Ein Manko aber könnte sich abzeichnen.

Berlin (dpa/tmn) – Mit dem Q4 E-Tron hat die Ingolstädter Marke ein elektrisches Kompakt-SUV ins Rennen geschickt. Schwestermodelle sind der Skoda Enyaq und das VW-Double ID.4/ID.5. Weil Audi Premiumanspruch erhebt, sind die Preise höher. Als Gegenleistung bekommt man einen jungen Gebrauchten, der bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) «kaum Ärger» macht, so der «Auto Bild TÜV-Report 2026». Wie aussagekräftig das ist? Nun, selbst die ältesten Modelle haben erst einen Pflichtcheck hinter sich. Worauf achten?

Modellhistorie: Der Q4 kam im Juni 2021 als erster Audi auf Basis des MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten) des Volkswagen-Konzerns in den Handel. Eine größere Modellpflege gab es noch nicht, doch das Facelift steht wohl 2026 an. Fachzeitschriften haben erste Erlkönige auf den Straßen entdeckt, allein die optischen Retuschen dürften demnach dezent ausfallen.



Karosserie und Varianten: Den Q4 gibt es neben der Version mit steilem Heck auch als Sportback. So nennt Audi seine Varianten mit fließendem Heck, die dem Modell einen Hauch von Coupé geben.



Die Energiegehalte der Antriebsbatterien reichen von 55 Kilowattstunden (kWh) bis 82 kWh (jeweils brutto); die der Ladeleistung je nach Version von 100 Kilowatt (kW) bis 175 kW. Die WLTP-Reichweiten liegen zwischen gut 300 und mehr als 500 Kilometer.



Die Energiegehalte der Antriebsbatterien reichen von 55 Kilowattstunden (kWh) bis 82 kWh (jeweils brutto); die der Ladeleistung je nach Version von 100 Kilowatt (kW) bis 175 kW. Die WLTP-Reichweiten liegen zwischen gut 300 und mehr als 500 Kilometer. Abmessungen (laut ADAC): 4,59 m x 1,87 m bis 1,63 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 520 l bis 1.490 l.



Stärken: Laut Report zählt das E-SUV zur Spitze des Feldes: Im Vergleich der E-Autos belegt es im Report-Ranking den zweiten Platz. «Überhaupt keine Beanstandungen» gibt es demnach bei den Fahrwerkskomponenten sowie an der vorderen Beleuchtung. Die meisten Bremskomponenten machen ebenfalls keine Sorgen.



Schwächen: Bei der HU einzig negativ auffällig ist die Funktion der Fußbremse, die laut Report überdurchschnittlich oft beanstandet wird – wenn auch auf insgesamt niedrigem Niveau, wie angesichts des jungen Fahrzeugalters nicht anders zu erwarten. Haltern empfiehlt der Report, dies im Auge zu behalten, «denn die Konzernbrüder VW ID.4/ID.5 und Skoda Enyaq schwächeln hier ebenfalls».



Pannenverhalten: Der ADAC attestiert dem Auto eine «sehr hohe Zuverlässigkeit». Und Pannenschwerpunkte sind bislang auch nicht in Sicht: Es gebe «keine auffälligen Bauteile», fasst der Club seine Erkenntnisse aus den Panneneinsätzen zusammen.



Motoren: Eine Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) an der Hinterachse sorgt standardmäßig für Vortrieb, die Allradmodelle haben zusätzlich eine Asynchronmaschine (ASM) an der Vorderachse. Das Leistungsspektrum: 125 kW/170 PS bis 250 KW/340 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern – drei Preisbeispiele:

Q4 E-Tron 35 Basis (6/2021); 125 kW/170 PS (52 kWh); Heckantrieb); 70.000 Kilometer; 19.006 Euro.

Q4 E-Tron 45 Quattro Basis Sportback (6/2022); 195 kW/265 PS (77 kWh; Allrad); 57.000 Kilometer; 28.327 Euro.

Q4 E-Tron (6/2022); 128 kW/174 PS (77 kWh; Heckantrieb); 54.000 Kilometer; 24.428 Euro.