Sensationell gewinnt Tatjana Maria in London 2025 den Titel. Ein Jahr später bringt sie die Topfavoritin ins Wanken. Doch eine Führung ist am Ende zu wenig.

London (dpa) – Ein Jahr nach ihrem Titel-Coup hat Tennisspielerin Tatjana Maria beim Rasenturnier im Londoner Queen's Club eine erneute riesige Überraschung verpasst. Beim 7:6 (7:4), 5:7, 0:6 hatte die 38-Jährige aus Bad Saulgau die Weltranglisten-Zweite Jelena Rybakina im zweiten Satz zwar am Rande einer Niederlage, schied aber am Ende im Achtelfinale aus.

Zwei Sätze lang entnervte Maria die Topgesetzte aus Kasachstan mit ihrem ungewohnten Spiel mit unterschnittenen Bällen auf der Vor- und Rückhand-Seite. Rybakina leistete sich zu viele leichte Fehler. Angesichts einer 5:4-Führung im zweiten Satz stand die Schwäbin kurz vor dem Viertelfinaleinzug, ehe sie im entscheidenden Durchgang chancenlos war.

Regen führt zu Verschiebungen

Weil am Donnerstag alle angesetzten Partien wegen Regens ausfielen, fand das Achtelfinal-Duell einen Tag später statt als geplant. Rybakina hat heute eine Doppelschicht vor sich und soll auch noch ihr Viertelfinale gegen die Britin Katie Boulter bestreiten.

2025 hatte Maria einen sensationellen Lauf

Im vergangenen Jahr war Maria bei dem WTA-500er-Turnier ein sensationeller Erfolgslauf mit mehreren Siegen gegen Topspielerinnen gelungen. Damals hatte sie auf ihrem Weg überraschend auch Rybakina besiegt.

Der Titelgewinn aus dem vergangenen Sommer ist der größte Erfolg ihrer Karriere. Trotz des Coups bekam sie zu ihrer Überraschung für die diesjährige Auflage keine Wildcard und musste zunächst die Qualifikation überstehen. In der ersten Runde des Hauptfelds bezwang sie die Griechin Maria Sakkari.