Für ihren Salat voller Kontraste und Frische lässt Food-Bloggerin Julia Uehren Belugalinsen, Mango und Limette aufeinandertreffen – so schmeckt für sie der Sommer an der US-Westküste.

Köln (dpa/tmn) – Frisch, bunt und voller Energie: So schmeckt der Sommer in Kalifornien – und dieser Salat. Die Küche des US-Westküstenstaates ist bekannt für ihre Fülle an gesunden, frischen Zutaten und Fusionen auf dem Teller. In diesem Rezept treffen sich Aromen und Zutaten aus Nordamerika, Mexiko und Europa.

Die proteinreichen, bissfest gegarten Belugalinsen schlagen von der Textur her eine Brücke zwischen zwei kontrastreichen Duos: Weiche Mango und Avocado treffen auf knackigen Radieschen und Gurken. Kontrastreich sind auch die Aromen im Dressing: Die spitze Säure der Limetten wird von der Süße des Ahornsirups gemildert.

Zutaten für 6 Portionen

100 g Belugalinsen

2 Limetten

1/2 Zehe Knoblauch (klein)

10 g Koriander (frisch)

1 EL Ahornsirup

4 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

1 Avocado

1 Mango

1 Mini-Salatgurke

4 Radieschen

200 g Feta

Zubereitung

Belugalinsen in reichlich leicht gesalzenem Wasser ca. 15 – 20 Minuten garen (sie sollten noch bissfest sein). Anschließend über einem Sieb abgießen und gründlich mit kaltem Wasser abspülen. 1 Limette waschen und von der Schale ca. 1/2 TL abreiben. Limetten auspressen (benötigt werden 3 EL). Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse drücken. Koriander waschen und trockenschütteln. Einige Blätter zum Garnieren beiseitelegen, die restlichen Blätter fein hacken. Limettensaft und Limettenabrieb mit Knoblauch, Ahornsirup und Olivenöl verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Avocado und Mango schälen und klein würfeln. Gurke und Radieschen waschen und abtrocknen. Die Salatgurke längs vierteln. Kerne und wässriges Fruchtfleisch wegschneiden (und anderweitig verwenden). Gurke und Radieschen ebenfalls fein würfeln. Zuletzt den Feta über den Salat bröseln und vorsichtig unterheben.

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