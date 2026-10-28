Kontakt- und Näherungsverbot nach Gewalttaten sollen Opfer schützen: Wer zu lange wartet, kann aber den Eilrechtsschutz verlieren. Nur in bestimmten Fällen lässt das Gericht Betroffenen mehr Zeit.

Berlin/Düsseldorf (dpa/tmn) – Ist es in der Nachbarschaft oder im Alltag zu handgreiflichen Auseinandersetzungen gekommen? Dann haben Betroffene die Möglichkeit, schnelle Kontakt- und Näherungsverbote per einstweiliger Anordnung zu erwirken. Dieser gerichtliche Eilrechtsschutz ist allerdings für Fälle gedacht, in denen sofortiges Handeln geboten ist. Wer zu lange mit dem Antrag zögert, kann das Recht darauf entsprechend verwirken, zeigt eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf (Az. 7 UF 29/26), auf die das Rechtsportal anwaltauskunft.de hinweist.

In dem konkreten Fall waren Nachbarn körperlich aneinandergeraten. Ein Beteiligter musste daraufhin eine Nacht im Krankenhaus verbringen. Allerdings beantragte dieser erst mehr als zwei Monate nach dem Vorfall gemeinsam mit anderen Beteiligten Schutzanordnungen.

Das Oberlandesgericht folgte diesem Gesuch nicht. Der Grund: Die Betroffenen hätten nach der Handgreiflichkeit ohne erkennbaren Grund mehr als zwei Monate mit der Antragstellung gewartet. Etwas anderes gilt nur etwa, wenn Opfer häusliche Gewalt erfahren, weil ihnen dann mehr Zeit zugebilligt wird, um sich aus dem Abhängigkeitsverhältnis zu lösen.

So sichern sich Betroffene den eiligen Schutz

Das Rechtsportal anwaltauskunft.de empfiehlt folgende Vorgehensweise, um das Recht auf eine schnelle Schutzanordnung zu wahren:

Schnell handeln: Stellen Sie den Antrag auf einstweilige Anordnung möglichst rasch nach dem Vorfall beim Amtsgericht. Beweise sichern: Notieren Sie Datum, Uhrzeit, Ort und Ablauf des Vorfalls und dokumentieren Sie etwaige Zeugen. Bewahren Sie zudem Fotos, Nachrichten und gegebenenfalls auch die Strafanzeige auf. Lassen Sie Verletzungen ärztlich untersuchen und legen Sie dem Antrag gleich Atteste und Krankenhausberichte bei. Verzögerungen erklären: Verhinderte ein Krankenhausaufenthalt, Angst oder die Suche nach einer sicheren Unterkunft ihr sofortiges Handeln? Dann erklären Sie die Gründe ausführlich im Antrag. Prüfen, ob Gewaltschutzgesetz greift: Körperliche Gewalt, deren ernsthafte Androhung oder wiederholtes Nachstellen rechtfertigen das schnelle Einschreiten des Gerichts. Bloße Beleidigungen oder abfällige Bemerkungen genügen nicht. Abhängigkeiten schildern: Leben Sie mit dem Aggressor zusammen oder sind Sie wirtschaftlich oder emotional von diesem abhängig? Dann beschreiben Sie diese Umstände möglichst konkret, weil Gerichte Ihnen dann mehr Zeit für die Antragstellung zugestehen. Unterstützung holen: Wählen Sie bei akuter Gefahr den Polizeinotruf 110. Eine Anwältin oder ein Anwalt können später helfen, den Antrag beim Amtsgericht schnell und vollständig zu stellen.