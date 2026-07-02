Mit einer Mautbox im Auto kann auf Reisen durch Europa das Anhalten und Kramen nach Kreditkarte oder Bargeld entfallen. Basics für Urlauber rund um die kleinen Geräte hinter der Windschutzscheibe.

Berlin/Wien (dpa/tmn) – Auf in die Sommerferien! Ob Frankreich, Italien oder Spanien – wer auf europäischen Straßen mit dem Auto unterwegs ist, muss auch an eine mögliche Maut für die Straßennutzung denken. Auf der Reise bedeutet das: Immer wieder anhalten und bezahlen. Eine eigene Mautbox an der Windschutzscheibe spart Stress auf der Strecke.

«Man hat die Option, die Telemaut-Spuren zu nutzen, die nicht ganz so voll sind», sagt Svea Hagen vom Auto Club Europa (ACE). «Man muss nicht anhalten, sondern fährt in der Regel flüssig durch.» Eine Mautbox bedeutet damit vor allem eine Zeitersparnis und einen Komfortgewinn – und lohnt sich in der Regel vor allem für Vielreisende. Die Expertin erklärt, wie man es angeht.

Wie funktionieren Mautboxen?

Mautboxen sind kleine elektronische Geräte, sogenannte Transponder, die über Funk kommunizieren. Am Fahrzeug angebracht, werden sie an Mautstationen oder Mautportalen automatisch erkannt. «Damit öffnet sich die Schranke beziehungsweise die Durchfahrt wird registriert, ohne dass Fahrerinnen und Fahrer anhalten, ein Ticket ziehen oder bar beziehungsweise per Karte zahlen müssen», sagt Svea Hagen. Die fällige Maut wird dann über das hinterlegte Kundenkonto abgerechnet.

Braucht man für jedes Land eine eigene Box?

Es gibt zumindest keine Box, die in allen Ländern funktioniert. Die genaue Länderabdeckung unterscheidet sich je nach Anbieter, Tarif und Fahrzeugklasse. Für private Pkw und Wohnmobile gibt es verschiedene Anbieter für Mautboxen. Das können entweder Betreibergesellschaften der Autobahnen in den jeweiligen Ländern sein oder private Dienstleister.

Manche dieser Unternehmen haben Mautboxen, die mehrere Länder abdecken und insofern länderübergreifend genutzt werden können. Laut dem ACE bietet der Anbieter «maut1.de» etwa Boxen, die je nach Option bis zu fünf Länder gleichzeitig abdecken: Italien, Frankreich, Spanien und Portugal plus je nach Fahrzeug Kroatien oder Österreich.

Für bis zu vier Länder gilt nach Angaben des ACE die «Bip&Go-Mautbox» (Frankreich, Italien, Spanien und Portugal), und auch «tolltickets.com» bietet Mautboxen für verschiedene Länder an. «Die beispielhaft genannten Anbieter haben den Vorteil einer deutschen Website und einer vergleichsweise einfachen Abwicklung», sagt Svea Hagen.

Hilfreich ist auch die Webseite des Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touring Clubs (ÖAMTC), wo eine interaktive Europakarte beim Drüberscrollen anzeigt, in welchen Ländern Mautboxen für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen verfügbar sind und welche Anbieter es im jeweiligen Land gibt.

Wie bezahlt man?

Laut dem ACE funktioniert das Ganze wie ein Abonnement. Die meisten Mautboxen werden den Urlaubsreisenden leihweise zur Verfügung gestellt und mit einem Zahlungsmittel und oft auch mit dem Kennzeichen verknüpft. Bei der Durchfahrt wird die Maut erfasst und später gesammelt abgerechnet.

«Oft gibt es eine monatliche Abrechnung im Nachhinein», sagt Svea Hagen. «Zusätzlich können Aktivierungs-, Versand-, Jahres- oder Nutzungsgebühren anfallen.» Hier kommt es auf die Vertragsbedingungen an, die sich allerdings von Anbieter zu Anbieter deutlich unterscheiden. So gibt es Modelle mit einer festen Jahres- oder Grundgebühr, andere mit einer Gebühr nur für genutzte Monate. Manche Anbieter schlagen prozentual etwas auf die Maut auf.

Generell sind Mautboxen nicht günstiger als das Bezahlen direkt an der Mautstation. Bei einzelnen Betreibergesellschaften mag es zwar Rabatte bei der Maut geben, aber in der Regel müssen an irgendeiner Stelle Servicekosten gezahlt werden. Eine Mautbox spart also tatsächlich nicht unbedingt Geld, dafür aber Zeit und Mühe.

Worauf sollte man beim Kauf achten?

Svea Hagen rät, sich die Vertragsbedingungen genau anzusehen, auch das Kleingedruckte. Denn durch die sehr unterschiedlichen Bedingungen kann eine Option für den einen passen und für die andere keine gute Wahl sein. Prüfen Sie vor der Bestellung daher gründlich, ob die Box zur eigenen Nutzungshäufigkeit, zur geplanten Route und zum Fahrzeug passt. Gerade bei Wohnmobilen, Anhängern oder Fahrzeugen über 3,5 Tonnen gelten laut dem ACE teils unterschiedliche Regeln.

Vor allem, wer die Box nur selten nutzt, sollte auf die Gebühren, Kündigungsbedingungen und Rücksendekosten für die geliehene Box achten. «Für eine einzelne Urlaubsfahrt kann eine Box mit Jahresgebühr teurer sein als gedacht», sagt Svea Hagen. «Für regelmäßige Fahrten oder Routen mit vielen Mautstationen kann sie sich dagegen aus Komfortgründen lohnen, auch wenn sie die Maut selbst meist nicht reduziert.»

Auch der ÖAMTC warnt vor versteckten Kosten, die nicht auf den ersten Blick auffallen. Etwa eine Sperr- oder Ersatzgebühr für eine verlorene Mautbox oder eine Inaktivitätsgebühr, wenn eine Mautbox zum Beispiel länger als ein Jahr nicht verwendet wird. Im letzteren Fall könnte sich vielleicht lohnen, die Box zurückzuschicken.

Der ACE rät außerdem, das Gerät rechtzeitig vor Reisebeginn zu bestellen und darauf zu achten, Kennzeichen und Fahrzeugdaten korrekt zu hinterlegen. Svea Hagen weist zudem darauf hin: «Für Länder mit digitaler Vignette oder Sondermaut sollte man vor der Fahrt separat prüfen, ob die Mautbox dort überhaupt gilt.»

Wo wird die Box angebracht?

Damit sie zuverlässig gelesen werden kann, muss die Mautbox innen in einem bestimmten Bereich an der Frontscheibe angebracht werden. Wo genau, das hängt vom Fahrzeug ab. «Beispielsweise bei Wohnmobilen kann eine bestimmte Position notwendig sein, damit der Aufbau das Signal nicht abschirmt», sagt Svea Hagen. Sie rät dazu, die Anbietervorgaben genau einzuhalten und nachzufragen, wenn man unsicher ist.

Jetzt kann es losgehen

Ist die Mautbox dann im Auto angebracht, steht einer entspannten Urlaubsfahrt nichts mehr im Wege. Achten Sie stets darauf, an der Mautstation die richtige Spur zu benutzen. Sinnvoll ist auch, immer ein alternatives Zahlungsmittel dabeizuhaben.

Svea Hagen rät, beim ersten Mal am besten eine gemischte Spur zu wählen, also keine reine Telemaut-Spur. So kann man testen, ob die Box ordnungsgemäß funktioniert und notfalls «normal» zahlen.

Gut zu wissen: Mautboxen geben einen Signalton ab, wenn sie eine Mautstation erkannt haben, und dann noch einmal bei der Durchfahrt. Auch bei einer Free-Flow-Maut ist dieser Signalton zu hören, sobald die Mautbrücke zur Erfassung passiert wird.

Übrigens: Bei Free-Flow-Systemen gibt es keine klassischen Mautstationen mehr, an denen man direkt anhalten und zahlen könnte. Die Fahrzeuge werden elektronisch gescannt und die Nummernschilder automatisch erfasst, so der ADAC auf seiner Seite. Wer keine Mautbox hat, muss je nach Land in einem gewissen Zeitraum danach selbst nachzahlen, etwa online mit Kreditkarte oder bar am Automaten an der nächsten Raststätte bzw. im Tabakladen.