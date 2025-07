Köln (dpa/tmn) – Wer eine feste Grillecke auf seiner Terrasse oder seinem Balkon selbst bauen will, braucht dafür nur ein paar Mauersteine sowie Holzblanken. Die DIY-Academy in Köln gibt Tipps, was Sie an Material und Werkzeugen brauchen und wie Sie dabei Schritt für Schritt am besten vorgehen:

Material

10 Mauersteine (40 × 20 × 20 Zentimeter)

10 Terrassendielen aus Douglasie (12,5 × 2,8 × 200 Zentimeter)

2 Konstruktionshölzer aus Douglasie (28 × 45 Millimeter × 200 Zentimeter)

150 Edelstahlschrauben (3,5 × 40 Millimeter)

750 Milliliter Terrassen-Öl Douglasie

Optional zum Dekorieren: Haken, Weinkisten, Obstkisten, Möbelrollen

Übrigens: Douglasien sind eine Pflanzengattung in der Familie der Kieferngewächse. Das Holz ist besonders geeignet für den Außenbereich, da es witterungsbeständig ist. Durch seinen hohen Harzanteil gilt es zudem als widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Pilzbefall und Insekten.

Werkzeug

Handschuhe

Zollstock, Bleistift, Schreiner-Winkel

Holzböcke, Zwingen

Stichsäge mit Holzsägeblatt

Akku-Bohrschrauber mit passendem Bit (Torx)

Fugenlehre

Pinsel

Anleitung der DIY-Academy

Schritt 1: Ausprobieren, was gefällt

Zunächst die Steine und Hölzer aufeinanderlegen – probieren Sie aus, was Ihnen optisch gefällt und praktisch für die Grillstation erscheint. Dann notieren Sie sich alle Maße und Längen der Bauteile.

In dem Beispiel wurden die Maße von Wein- und Obstkisten berücksichtigt, damit diese später passgenau integriert werden können.



Tipp: Markieren Sie die Stellen, an denen die Konstruktionshölzer angebracht werden sollen – idealerweise in der Nähe der Mauersteine für mehr Stabilität.

Schritt 2: Holz zuschneiden

Kürzen Sie die Terrassendielen auf das gewünschte Maß. Saubere, rechtwinklige Schnitte gelingen am besten mit einer Kapp- oder Tischkreissäge. Im Beispiel wurden die Dielen im Originalmaß von zwei Metern belassen.



Für die spätere Verschraubung sägen Sie fünf Konstruktionshölzer auf je 50 Zentimeter Länge zu. Schleifen Sie die Schnittkanten leicht an, um Ausrisse und Splitter zu verhindern.

Schritt 3: Dielen ölen

Damit die Grillstation wetterfest bleibt, sollten Sie das Holz mit einem passenden Terrassenöl für Douglasie behandeln. Tragen Sie das Öl unverdünnt mit einem Pinsel auf. Nach mindestens fünf Stunden Trocknung folgt ein zweiter Anstrich. Da Stirnseiten und Schnittkanten besonders viel Öl aufsaugen, sollten Sie hier mindestens drei Anstriche auftragen. Lassen Sie das Holz vollständig durchtrocknen, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.

Tipp: Um den Pinsel sauber abzustreifen, ohne den Rand zu verschmutzen, spannen Sie ein breites Gummiband quer über die Farbdose. So bleibt die Dose sauber und Sie können diese am Ende leicht wieder verschließen.

Schritt 4: Terrassendielen verschrauben

Verschrauben Sie jeweils vier Dielen mit den Konstruktionshölzern für die Ablagen. Am besten die Löcher vorbohren, damit das Holz an der Stelle nicht ausreist. Markieren Sie auf der Rückseite der Dielen die Positionen mit Bleistift und Winkel. Eine Fugenlehre sorgt für gleichmäßige Abstände. Fixieren Sie danach die Dielen mit Edelstahlschrauben – am besten mindestens A2-Qualität.

Verschrauben Sie für die Rückwand zwei Bretter miteinander. Befestigen Sie diese später an der Längsseite der oberen Ablage.

Schritt 5: Aufbau der Bauteile

Positionieren Sie die ersten Mauersteine wie in ihrer Skizze vorgesehen. Tragen Sie dabei Handschuhe und prüfen Sie die Abstände mit dem Zollstock. Legen Sie das Holzbrett als erste Ablage auf. Stapeln Sie die nächste Lage Steine. Setzen Sie das zweite Brett mit Rückwand als Abschluss oben darauf – fertig ist die selbst gebaute Grillstation.

Tipp: Überschüssiges Material können Sie nutzen, um nach dem gleichen Prinzip eine Sitzbank oder zusätzliche Ablagen für Stauraum zu bauen. Aus dem Restholz und einigen Möbelrollen können Sie zudem die Grillstation aufpimpen – indem Sie ein praktisches rollbares Brett für die Gasflasche bauen. So erreichen Sie den Absperrhahn bequemer. Zusätzlicher Stauraum entsteht etwa durch Obst- und Weinkisten. Und dank kleiner Haken an der Seite der Grillstationen haben Sie die Grillzange oder Geschirrtücher stets griffbereit.