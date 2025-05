Privat schwere Zeiten für Michael van Gerwen: In den sozialen Medien kündigt der dreimalige Weltmeister eine Auszeit an - und wirbt um Verständnis bei seinen Fans.

Berlin (dpa) – Der dreimalige Darts-Weltmeister Michael van Gerwen hat sich von seiner Ehefrau Daphne getrennt und eine sportliche Pause angekündigt. «Zu unserem großen Bedauern möchte ich mitteilen, dass Daphne und ich beschlossen haben, unsere Beziehung zu beenden», teilte der Niederländer bei Instagram mit. Van Gerwen und seine Frau Daphne hatten 2014 geheiratet, sie haben zwei gemeinsame Kinder, eine Tochter und einen Sohn.

Wegen der privat schweren Zeit nimmt sich der 36-Jährige eine sportliche Auszeit. Er habe seine Teilnahme an den kommenden Turnieren zurückgezogen, schrieb van Gerwen. «Es tut mir leid, meine Fans zu enttäuschen, aber ich denke, dass sie meine Entscheidung verstehen werden.»

Van Gerwen wollte an diesem Wochenende eigentlich an den Elten Safety Shoes Dutch Darts Championship teilnehmen. Der Niederländer wurde 2014, 2017 und 2019 PDC-Weltmeister, in diesem Jahr scheiterte er im Finale am Engländer Luke Littler.