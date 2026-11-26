Als erste Afroamerikanerin und erste Amerikanerin im IOC öffnete Anita DeFrantz neue Wege. Für IOC-Chefin Kirsty Coventry war sie eine Mentorin.

Lausanne (dpa) – Die olympische Bewegung trauert um die frühere IOC-Vizepräsidentin Anita DeFrantz. Die Amerikanerin, die in ihrer sportlichen Karriere bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal auch Bronze im Rudern gewann, starb im Alter von 74 Jahren, wie das Internationale Olympische Komitee mitteilte. IOC-Ehrenpräsident Thomas Bach würdigte DeFrantz als «große Wegbereiterin und eine herausragende Fürsprecherin der olympischen Werte», für IOC-Chefin Kirsty Coventry war sie eine «Mentorin, Freundin und eine echte Inspiration».

Nachdem die in Philadelphia geborene DeFrantz als Vizepräsidentin des Organisationskomitees der Sommerspiele 1984 in Los Angeles fungiert hatte, war sie seit 1986 bis zu ihrem Tod IOC-Mitglied. Sie war die erste Afroamerikanerin und erste Amerikanerin überhaupt im IOC. Damit war sie quasi Vorreiterin von Frauen in der olympischen Bewegung.

Im Jahr 2001 kandidierte DeFrantz auch für das Amt der IOC-Präsidentin, unterlag damals aber dem Belgier Jacques Rogge. Von 1997 bis 2001 und von 2017 bis 2021 bekleidete sie das Amt der IOC-Vizepräsidentin. «Anita hat uns Türen geöffnet, doch ihr eigentliches Vermächtnis besteht darin, dass sie von uns erwartete, diese Türen auch für diejenigen offenzuhalten, die nach uns kommen. Wir können nur hoffen, diesem Anspruch gerecht zu werden», betonte Coventry.