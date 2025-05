München (dpa) – Ein mögliches Comeback von Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala beim Final-Four-Turnier der Nations League noch vor der Club-WM in den USA wird beim FC Bayern München aktuell kritisch gesehen.

«Was ist wirklich das Beste? Man möchte Jamal auch nicht verbrennen», sagte Sportvorstand Max Eberl zum 22 Jahre alten Offensivspieler Musiala, der sich Anfang April im Bundesligaspiel beim FC Augsburg einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen hatte.

Eberl verwies auf die direkt nach der Nations-League-Endrunde (4. bis 8. Juni) anstehende Club-WM im neuen XXL-Format (15. Juni bis 13. Juli), die für den FC Bayern aus sportlichen und aus finanziellen Gründen sehr bedeutsam ist. «Und danach kommt die neue Saison. Und dann kommt die Weltmeisterschaft 2026», gab Eberl zu Bedenken: «Da gibt es viel zu besprechen und zu klären.»

Schlechte Länderspiel-Erfahrungen

Nachdem im März Bayern-Profis wie Alphonso Davies und Dayot Upamecano mit schweren Knieverletzungen von ihren Nationalteams zurückgekehrt waren, ist Eberls grundsätzliche Haltung klar: «Ich wünsche, dass die Spieler bei uns bleiben und gesund bleiben.»

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird am kommenden Donnerstag seinen Kader für das Finalturnier der Nations League bekanntgeben. Deutschland trifft im Halbfinale am 4. Juni in München auf Portugal. Europameister Spanien und Frankreich ermitteln tags darauf in Stuttgart den anderen Finalteilnehmer.

Kompany: «Es war keine leichte Verletzung»

Für Trainer Vincent Kompany ist Musialas Teilnahme «eine rein medizinische Frage», wie er vor dem letzten Bundesligaspiel des FC Bayern am Samstag bei der TSG Hoffenheim sagte: «Wir müssen das ganz genau beobachten. Es war keine leichte Verletzung. Was in den nächsten Wochen passiert, ist noch Teil der Reha.»

Man werde «immer dafür sorgen, dass die Entscheidung vernünftig ist für unsere Spieler». Zum jetzigen Zeitpunkt könne man das nicht sagen. Grundsätzlich unterstütze er aber immer die Länderspiel-Ambitionen seiner Spieler.

Urlaub für Bayern-Profis vor Club-WM

Nach dem Hoffenheim-Spiel werden die Bayern-Profis erst mal in Urlaub gehen. Dieser ist für die Nationalspieler wegen der anstehenden Länderspiele kürzer. Die übrigen Profis wie Manuel Neuer oder auch Thomas Müller, der die Club-WM noch für Bayern spielen wird, werden am 5. Juni wieder in München zusammenkommen.

Am 10. Juni reisen die Münchner dann bis auf einige Nachzügler ins Basis-Camp nach Orlando in Florida. Am 15. Juni bestreiten die Bayern ihr erstes Gruppenspiel in Cincinnati gegen Auckland City.