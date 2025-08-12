Zwei Jugendliche geraten in eine Verkehrskontrolle. In ihrem Auto finden die Beamten Drogen. Daraufhin folgen weitere Durchsuchungen.

Germersheim (dpa) – Ein jugendlicher mutmaßlicher Drogendealer ist bei einer Verkehrskontrolle in Karlsruhe entlarvt worden. Der 17-Jährige war als Beifahrer mit einem Gleichaltrigen unterwegs, als die Beamten sie aus dem Verkehr zogen, wie die Polizei mitteilte. Sie hatten demnach mehrere Beutel Kokain in dem Wagen platziert.

Deswegen sei ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnungen der beiden erlassen worden. Beim Beifahrer fanden die Beamten in Germersheim demnach rund 80 Gramm Kokain und mehr als 80.000 Euro Bargeld. Er habe daraufhin zugegeben, mit den Drogen zu handeln. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen ihn. Er befinde sich nun in Untersuchungshaft.

Bei dem anderen 17-Jährigen seien keine Drogen gefunden worden. Da er bei der Kontrolle am Sonntag fuhr und keinen Führerschein hat, muss er sich nun deswegen verantworten.