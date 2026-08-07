Montreal (dpa) – Yannick Hanfmann hat das Achtelfinale beim Tennis-Masters-Turnier in Montreal klar verpasst und ist damit als letzter deutscher Profi ausgeschieden. Der 34 Jahre alte Karlsruher verlor in der dritten Runde 4:6, 2:6 gegen den Portugiesen Nuno Borges. Die Partie war nach nur 1:13 Stunden beendet. Hanfmann war überraschend als einziger Deutscher noch bei dem Turnier dabei, nachdem der topgesetzte French-Open-Sieger Alexander Zverev sein Auftaktmatch verloren hatte.

© dpa-infocom, dpa:260806-930-495182/1