Erneut sind die Buffalo Bills im Favoritenkreis auf den Super Bowl, erneut hat das Team einen starken Start in die Saison. Die Miami Dolphins verbauen sich den ersten Saisonsieg dagegen selbst.

Buffalo (dpa) – Die Buffalo Bills haben auch das dritte Saisonspiel in der NFL gewonnen – und den Start der Miami Dolphins vollends verpatzt. Das 31:21 zum Start in die dritte Saisonwoche war die dritte Pleite für das Team um Quarterback Tua Tagovailoa. Ein Fehlpass des Spielmachers gut drei Minuten vor dem Ende der Partie beraubte Miami des Balles und der Hoffnung auf den ersten Sieg.

Bills-Quarterback Josh Allen auf der Gegenseite blieb nahezu fehlerfrei und kam auf drei Touchdown-Pässe. «Bernard hatte einen Moment, als wir ihn gebraucht haben», sagte Allen über den abgefangenen Ball seines Mitspielers Terrel Bernard. «Wir haben den Job zu Ende gebracht.»

Cook mit ganz starker Partie für Buffalo

Stark war auch Runningback James Cook, der eine herausragende erste Halbzeit spielte und am Ende 105 Yards Raumgewinn nach Läufen sowie einen Touchdown verbuchte. «Wenn jeder den Ball berührt, dann kann was Großes passieren», beschrieb Cook die uneigennützige Spielweise seines Teams.

Die Bills werden damit schon früh in der Saison ihrer Rolle als Super-Bowl-Kandidat gerecht. Als nächstes geht es gegen die New Orleans Saints, die ihre beiden ersten Spiele verloren haben. Die Dolphins müssen dagegen trotz einer insgesamt ordentlichen Vorstellung jetzt schon um ihre Playoff-Teilnahme bangen. Nächster Gegner sind die New York Jets, die ebenfalls in der AFC East spielen und auch noch ohne Sieg sind.