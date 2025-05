Köln/Zürich (dpa) – Bester neuer Cocktail im deutschsprachigen Raum laut der «Made in GSA Competition»: Mit dem Drink «Unruh» hat sich in Köln der Zürcher Barmann Wladimir Reichert (Bar «Studio») einen Sieg ermixt. Der Gewinner-Cocktail besteht aus Whisky, Wermut, Maraschino-Likör sowie einem alkoholfreien Destillat auf Basis von geräuchertem Wacholder und verschiedenen Nadelbäumen.

Den zweiten Platz sicherte sich Marcus Dreßler aus der Bar «Rabbithole» in Hamburg. Platz drei ging am Dienstagabend in Köln an Bianca Steinbusch aus dem Bamberger «Schwarzen Schaf», wie die Veranstalter mitteilen.

In der Alkoholfrei-Sonderkategorie gewann Lea Folger, eine Kollegin von Steinbusch, also ebenfalls von der Bar «Das schwarze Schaf».

Im Zentrum des Cocktailwettbewerbs «Made in GSA», den das Barkultur-Magazin «Mixology» seit 2013 jährlich ausrichtet, steht die Entwicklung zeitgemäßer Drinks. Sie sollen aus regionalen Zutaten bestehen, die in Deutschland, der Schweiz und Österreich – oder auch Südtirol in Italien – ihren Ursprung haben. Der englische Name mit «GSA» steht für Germany, Switzerland, Austria.