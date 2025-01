Barockkirche Friesenhagen Dreikönigssingen trotzt Stromausfall Gaby Wertebach 06.01.2025, 17:00 Uhr

i Einer von vielen Höhepunkten: Gemeinsam brachten die Musiker das alte Lied "Es führt drei König Gottes Hand" zu Gehör. Gaby Wertebach

Technikprobleme gerieten da in den Hintergrund: Chöre und Solisten machten das Dreikönigssingen in der Barockkirche in Friesenhagen zu einem unvergesslichen Konzerterlebnis. Über ein Konzert, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Das beliebte Dreikönigssingen in der Barockkirche in Friesenhagen am Sonntag hatte wieder viele Besucher angelockt, die Sehnsucht nach Besinnlichkeit verspürten und sich eine gute Stunde durch das ausgewählte musikalische Programm an frühere Weihnachtsfeste und vielleicht auch an das Dreikönigsfest ihrer Kindheit erinnerten.

