Wenige Tage nach dem gemeinsamen Team-Auftritt treffen Siegemund und Niemeier in Stuttgart aufeinander. Lange sieht es nach der nächsten Enttäuschung für Niemeier aus. Doch das Match wendet sich.

Stuttgart (dpa) - Jule Niemeier hat zum Auftakt des WTA-Turniers in Stuttgart ein spannendes deutsches Tennis-Duell für sich entschieden und nach einem Kraftakt den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Gegen die zwölf Jahre ältere Lokalmatadorin und frühere Turniersiegerin Laura Siegemund setzte sich die 25-Jährige nach einem Auf und Ab mit 4:6, 6:3, 6:4 durch.

Nach 3:12 Stunden und einer geglückten Aufholjagd entschied Niemeier die Erstrundenbegegnung für sich. Berührt ließ sie ihren Schläger in den Sand fallen, umarmte am Netz ihre Kontrahentin und jubelte dann emotional mit ihrem Team.

Vieles deutet auf einen Sieg für Siegemund hin

Bei einem 1:4-Rückstand im entscheidenden dritten Satz hatte fast alles auf die nächste Enttäuschung für Niemeier hingedeutet. Doch im Nervenspiel am Ende kämpfte sich die Dortmunderin gegen die Gewinnerin des Porsche Grand Prix von 2017 erfolgreich zurück. «Es war der Knackpunkt, dass ich gar keine Idee hatte, wie es steht und einfach gespielt habe», sagte Niemeier, die sich mit zu vielen Fehlern zu Beginn des Matches in die Bredouille gebracht hatte.

Aus Teamkolleginnen werden Gegnerinnen

In der vergangenen Woche waren Niemeier und die Metzingerin Siegemund noch Teamkolleginnen, als sie im Billie Jean King Cup gemeinsam den Deutschen Tennis Bund vertraten. Wenige Tage nach den Niederlagen gegen die Niederlande sowie Großbritannien und dem Verpassen der Finals mussten sie gegeneinander ran. «Ich glaube, wir haben uns beide reingefightet. Ich glaube, der erste Satz war sehr nervös von beiden», resümierte Niemeier.

Deutsche Nummer eins Lys weit entfernt von einem Coup

Im Achtelfinale kommt es nun nicht zu einem weiteren deutschen Duell. Die beste deutsche Tennisspielerin Eva Lys blieb beim 2:6, 1:6 gegen die klar favorisierte italienische Top-Ten-Spielerin Jasmine Paolini chancenlos. Nach nur 64 Minuten war das Turnier für die Hamburgerin vorbei.

Niemeier wird nun am Donnerstag die Herausforderung gegen die Wimbledon- und French-Open-Finalistin Paolini annehmen. Am Mittwoch steht noch die Auftaktpartie zwischen Tatjana Maria aus Bad Saulgau und dem Hamburger Talent Ella Seidel an.