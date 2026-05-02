Beide deutschen Teams sind erfolgreich in die Tischtennis-WM gestartet. Vor allem den Männern gelingt in London eine Überraschung. Kritik gibt es nur am neuen Format.

London (dpa) - Die deutschen Tischtennis-Teams sind mit drei Siegen und einer Niederlage in die Mannschafts-Weltmeisterschaft in London gestartet. Die deutschen Männer sorgten zunächst für eine Überraschung und gewannen ihr erstes Spiel gegen den Titelkandidaten Japan mit 3:2. Am Abend verloren Dang Qiu, Benedikt Duda und Dimitrij Ovtcharov mit 1:3 gegen den Europameister Frankreich.

Die deutschen Frauen hatten in der Wembley Arena den leichteren Auftakt. Die Europameisterinnen von 2025 besiegten Frankreich mit 3:1 und England mit 3:0. «Bei der EM habe ich das erste Spiel auch mit 3:2 gewonnen und danach war es eine sensationelle EM. Hoffen wir, dass es sich hier auch so entwickelt», sagte die 19-jährige Annett Kaufmann nach ihrem ersten Turnier-Einsatz gegen die Gastgeberinnen.

Deutscher Verband beschwert sich bei Weltverband

In London fand 1926 die erste Tischtennis-WM statt. Zum 100-jährigen Jubiläum führte der Weltverband ITTF einen viel kritisierten neuen Modus ein. In der ersten Woche spielten jeweils 56 Mannschaften bei den Männern und Frauen in 14 Vierergruppen zunächst 24 Teilnehmer an der K.o.-Runde aus.

Die besten sieben Teams der Welt plus Gastgeber England greifen erst an diesem Wochenende in das Turnier ein. Sie spielen in zwei weiteren Vierergruppen lediglich ihre Platzierung in der Setzliste für die am Montag beginnende K.o.-Runde aus. Ausscheiden können die deutschen Frauen und die deutschen Männer nach ihrer Gruppenphase noch nicht.

Der deutsche Verband beschwerte sich vor der WM sogar in einem offiziellen Brief an die ITTF über das neue Format. Es sei zu lang, zu kompliziert und würde die Spielerinnen und Spieler zu stark belasten. «Das neue WM-System ist sehr schwierig», sagte auch der frühere Weltranglistenerste Dimitrij Ovtcharov. «Du kannst die ersten drei Spiele verlieren und immer noch Weltmeister werden. Du kannst aber auch alle drei gewinnen und hast noch nichts erreicht.»