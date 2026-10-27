Kein Kostüm und keine Zeit für große Basteleien? Für ein Halloween-Kostüm fürs Kind braucht es oft gar nicht so viel. Manchmal tut es sogar ein altes schwarzes Shirt als Basis - und Klebeband.

Köln (dpa/tmn) – Der Nachwuchs ist zur Halloween-Party eingeladen, hat aber noch kein Grusel-Kostüm? Nicht immer muss man dann direkt los in den Laden laufen oder ran an den Laptop, um noch fix etwas zu besorgen. Denn mit etwas Glück haben Sie längst alles zu Hause, was Sie brauchen – und können mit ein paar Handgriffen selbst ein Halloween-Kostüm gestalten.

Für so manche Idee der DIY Academy in Köln benötigt man sogar kaum mehr als einen großen schwarzen Pulli, der ohnehin ausrangiert werden soll.

1. Sensenmann mit schwarzem Umhang

Etwa für ein Sensenmann-Kostüm. Den DIY-Experten zufolge sollte er Pulli für den Halloween-Look mit bleichem Gesicht, schwarzem Umhang und riesiger Sense vor allem alt, mit Kapuze und möglichst lang sein – am besten reicht er weit über die Knie.

Außerdem braucht man: eine schwarze Hose, weiße und schwarze Gesichtsschminke, feste Pappe, Alufolie, Klebeband und einen Stock.

Und so geht's:

Eine große, gebogene Klinge auf fester Pappe vorzeichnen und dann ausschneiden.

Die Pappklinge mit Alufolie bekleben, damit sie später metallisch glänzt.

Die Pappsense nun mit Klebeband an einem leichten Stab oder Stock befestigen.

Den unteren Saum des Kapuzenshirts in unregelmäßigen Zacken abschneiden – und eine schwarze Hose dazu anziehen.

Mit der schwarzen Schminke tiefe Augenhöhlen und eingefallene Wangen aufs weiß angemalte Gesicht bringen.

Tipp: Die Kapuze zur Party am besten tief ins Gesicht ziehen, damit vom Sensenmann kaum etwas zu erkennen ist.

2. Klappergestell-Kostüm

Auch das Klappergestell-Kostüm hat als Basis eine schwarze Hose und ein langärmeliges schwarzes Shirt. Außerdem braucht man laut DIY Academy dafür schwarze Handschuhe, selbstklebendes silbernes Aluminiumband und weiße und schwarze Gesichtsschminke.

Und so geht's:

Vom Aluminiumband unterschiedlich lange Streifen abschneiden.

Hose, Handschuhe und Oberteil glatt auf einen Tisch legen. Die Klebebandstreifen nun wie Knochen auf der Kleidung anordnen: Kürzere Stücke stellen Rippen und Gelenke dar. Schmale Klebestreifen werden auf dem Handschuh zu knochigen Fingern.

Alles anziehen und das Gesicht weiß anmalen, Augenhöhlen und Nase schwarz ausmalen und mit Schwarz und Weiß ein breites Gebiss aufs Gesicht bringen.

Tipp: Der Nachwuchs soll die Klamotten nach Halloween ganz normal weitertragen können? Dann testen Sie vor dem Aufkleben des Aluminiumbands am besten an einer unauffälligen Stelle, ob es sich wieder entfernen lässt, ohne dauerhafte Spuren zu hinterlassen.

3. Halloween-Kostüm mit Fake-Blutspuren

In den Finger schneiden muss man sich für dieses blutige Kostüm nicht – und es geht im Zweifel auch ohne Kunstblut: Stattdessen kommt rotes Gewebeband als Blut zum Einsatz.

Außerdem braucht man: ein altes, ausgedientes schwarzes Shirt, auf dem das Rot gut zur Geltung kommt, (Textil-)Kleber, weiße und schwarze Gesichtsschminke.

Und so geht's:

Aus dem roten Gewebeband unterschiedlich große Tropfen und schmale Streifen ausschneiden.

Die Tropfen und Streifen unregelmäßig aufs Shirt kleben.

Mit dem weißen Make-up ein blasses Gesicht schminken. Dazu dunkle Augenringe malen.

Nun die Haare etwas zerzausen. Das macht den Anblick laut DIY Academy unheimlicher.

Tipp: Wer mag, kann mit ein paar Tropfen kosmetischem Kunstblut arbeiten: Die machen sich zur Verkleidung etwa am Mundwinkel gut.