Kompott, Kuchen oder Crumble mit Rhabarber aus dem Garten: All das kommt bald wieder auf den Tisch. Woran man reife Stangen erkennt - und wie man dafür sorgt, dass die Pflanze möglichst stark bleibt.

Veitshöchheim (dpa/tmn) – Ein paar warme Tage fehlen ihm vielerorts noch, dann ist der Rhabarber im Garten aber bereit für die Ernte. Je nach Witterung und Region kann die bereits im Laufe des Aprils beginnen.

Wer wissen möchte, ob der Rhabarber im eigenen Garten schon reif ist, schaut sich die Stangen einmal genau an. Sie sollten eine glatte Oberfläche haben, also nicht gewellt sein. Auch die Blätter sollten nicht mehr wellig, sondern ausgebreitet sein, wie die Experten der Bayerischen Gartenakademie beschreiben.

Schnittkanten können faulen

Das Gemüse ist so weit? Dann sollte man den Stangen nicht mit Messer oder Schere zu Leibe rücken. Besser ist es, sie durch kräftiges Herausdrehen zu lösen, so die Fachleute. Schneidet man die Stangen nämlich ab, droht das verbleibende Stück des Stängels zu faulen.

Blätter löst man nach der Ernte am besten direkt ab. So bleiben die Stängel knackig und frisch – zumal der grüne Anhang für die Lagerung ohnehin unpraktisch ist.

Stichwort Lagern: Die Verbraucherzentrale rät dazu, die Rhabarberstangen in einem feuchten Tuch im Kühlschrank aufzubewahren.

Blüten wegschneiden und Ernte-Eifer bremsen

Für eine reiche Ernte braucht die Pflanze genug Kraft. Daher ist es sinnvoll, den Blütenstand während der Erntezeit abzuschneiden oder abzubrechen. Damit sich die Pflanze ausreichend erholen kann, sollte man außerdem rund zwei Drittel der Stiele stehenlassen, so die Faustregel der Gartenakademie.

Traditionellerweise ist am 24. Juni – dem Johannistag – Schluss mit der Rhabarberernte. Dann ist für die Pflanze wieder Erholung angesagt, damit sie auch im nächsten Jahr viele Stangen liefern kann.