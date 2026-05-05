Nach einem knappen Finale im Modus «Best of 35-Frames» feiert Wu Yize seinen ersten Weltmeistertitel. Lokalmatador Shaun Murphy kämpft sich heran, doch der junge Chinese behält die Nerven.

Sheffield (dpa) - Der junge Chinese Wu Yize hat erstmals in seiner Karriere die Snooker-Weltmeisterschaft gewonnen. Der 22-Jährige setzte sich im englischen Sheffield in einem bis zum letzten Frame offenen Finale mit 18:17 gegen Lokalmatador Shaun Murphy durch. Gespielt wurde im Format «Best of 35 Frames». Yize folgt auf seinen Landsmann Zhao Xintong, der im Vorjahr Mark Williams aus Wales bezwungen hatte (18:12).

«Ich glaube, entscheidend war der Glaube», sagte der Gewinner unmittelbar nach dem größten Erfolg seiner Laufbahn. «Seit Jahren habe ich daran gearbeitet - und ich bin glücklich darüber, es ins Ziel gebracht zu haben.»

Ungekrönte Aufholjagd

Die Entscheidung im Crucible Theatre fiel in der vierten Session des Finales, nachdem sich Murphy - Weltmeister von 2005 - in der Nachmittagssession herangearbeitet hatte und auf 12:13 verkürzen konnte. Nach dem ersten Tag hatte Yize bereits mit 10:7 in Führung gelegen - trotz eines Fehlstarts.