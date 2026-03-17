Edmonton (dpa) - Eishockey-Star Leon Draisaitl wird den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL wohl bis zum Ende der Hauptrunde und damit im Rennen um die Playoff-Tickets fehlen. Das teilte sein Club mit. Der deutsche Nationalspieler erlitt bereits am Sonntag beim 3:1 gegen Nashville nach einem Bodycheck durch Ozzy Wiesblatt eine nicht genauer spezifizierte Unterkörperverletzung. Die Oilers rechnen erst in den Playoffs, so die Kanadier diese erreichen, wieder mit ihrem Leistungsträger.

Nach dem Spiel gegen Nashville hatte Trainer Kris Knoblauch noch gehofft, dass die Ausfallzeit nur ein oder zwei Spiele betragen werde. Nun dürften es gar 14 Partien werden bis Mitte April. Edmonton spielt in der Nacht zum Mittwoch (MEZ) gegen San José. Draisaitl ist mit 97 Punkten Vierter in der Scorer-Liste in der NHL.