Dresden (dpa) - Doppel-Europameisterin Karina Schönmaier hat bei den deutschen Turn-Meisterschaften in Dresden erstmals den Titel im Mehrkampf gewonnen. Die 20-jährige Chemnitzerin sicherte sich Platz eins mit 53,150 Punkten und wurde damit Nachfolgerin von Helen Kevric, die wegen einer schweren Knieverletzung auf einen Start verzichten musste. «Das bedeutet mir schon sehr viel, denn ich hatte noch nie einen Mehrkampf-Titel. Das ist ein sehr großer Schritt nach vorn für mich, dass ich so gut abgeschnitten habe», sagte Schönmaier.

Schönmaier hatte Ende Mai in Leipzig bei der Premiere des Mixed-Wettbewerbs zusammen mit dem deutschen Mehrkampf-Meister Timo Eder (Ludwigsburg) sowie im Sprung jeweils EM-Gold gewonnen. Rang zwei sicherte sich überraschend Lea Celine Wartmann (Chemnitz) mit 50,800 Punkten. Dritte wurde Jessica Schlegel aus Leipzig mit 49,400 Zählern.

Meolie Jauch gibt Comeback

Ein unerwartetes Comeback feierte Meolie Jauch. Mitte Dezember vorigen Jahres hatte die 18-Jährige ihren Rücktritt erklärt und dies mit mentalen Problemen begründet. Damit hatte sie die folgenden Missbrauchsvorwürfe am Kunst-Turn-Forum in Stuttgart ausgelöst. Sie habe schon immer das Turnen geliebt, habe dann aber mit dem Leistungssport aufhören wollen.

Inzwischen startet sie für TS NeckarGym Nürtingen und nicht mehr für den MTV Stuttgart. «Ich habe die Liebe im NeckarGym wiedergefunden, ich habe sie beibehalten», erklärte Jauch.

Sie habe dort mit kleinen Zielen wieder angefangen. «Ich wollte einfach wieder Spaß haben am Turnen», sagte die WM-Starterin von 2023. In Dresden trat Jauch am Schwebebalken und am Stufenbarren an und qualifizierte sich an letzterem als Beste für das Finale. «Ich bin mit einem Lächeln ans Gerät gegangen und mit einem Lächeln vom Gerät. Ich konnte zwei Geräte turnen und meine Barrenübung lief sehr gut, so wie ich es mir erhofft hatte», sagte sie.