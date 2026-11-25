Arthur Rinderknech ist den deutschen Tennisfans vor allem durch seinen Erstrundensieg in Wimbledon 2025 gegen Alexander Zverev ein Begriff. Jetzt steht der Franzose wegen einer anderen Sache im Fokus.

Paris (dpa) – Der französische Tennisprofi Arthur Rinderknech hat Ermittlungen gegen ihn wegen einer möglichen Dopingtest-Verweigerung öffentlich gemacht. Er habe der zuständigen International Tennis Integrity Agency bereits mitgeteilt, «dass ich die Anschuldigungen zurückweise», schrieb der Weltranglisten-57. in einem bei Instagram veröffentlichten Statement.

Zuvor hatte die «L'Équipe» berichtet, dass Rinderknech Anfang Juni in der Bretagne eine Dopingkontrolle verweigert haben soll, was möglicherweise mit einem Missverständnis mit dem Kontrolleur zusammenhängen könne. Laut «L'Équipe» droht dem Tennisspieler eine Sperre von vier Jahren.

Rinderknech wehrt sich

Er werde bei einer Anhörung alle Details darlegen und sich bis dahin öffentlich nicht näher zum Fall äußern, kündigte Rinderknech an. Er sei aber davon überzeugt, dass die Anschuldigung der Dopingtest-Verweigerung fallen gelassen werde.

«Ich habe nie verbotene Substanzen eingenommen und bin stolz auf meine Erfolge im Profitennis, die ich durch harte Arbeit und stets mit Integrität erreicht habe», schrieb der 31-Jährige, der 2025 Alexander Zverev in der ersten Runde von Wimbledon besiegt hatte.