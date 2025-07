Berlin (dpa) – Gianluigi Donnarumma ist nach dem folgenreichen Zweikampf mit Bayerns Jung-Superstar Jamal Musiala noch immer aufgewühlt. «Ich bin sehr erschüttert über das, was passiert ist, es war sicher nicht meine Absicht, Musiala zu verletzen», sagte der italienische Nationalkeeper von Paris Saint-Germain der «Gazzetta dello Sport».

Im Viertelfinale der Club-WM zwischen PSG und dem deutschen Meister hatte Musiala am vergangenen Samstag in der letzten Szene vor dem Pausenpfiff bei einem Rettungsversuch von Donnarumma einen Wadenbeinbruch erlitten. Der 22 Jahre alte deutsche Nationalspieler wird daher monatelang ausfallen.

Berater erklärt Donnarummas Verhalten auf dem Platz

«Es ist unfair zu glauben, dass er Musiala verletzen wollte, von dem wir hoffen, dass er sich so schnell wie möglich erholt und stärker als zuvor zurückkommt», sagte Donnarummas Berater Vincenzo Raiola laut der italienischen Sportzeitung.

Dass der PSG-Keeper nicht direkt zum sichtlich schwer verletzten Musiala ging, erklärte sein Berater so: Donnarumma sei ein sehr sensibler Junge. «Er hätte die Szene nicht ertragen können und zog es vor, wegzugehen und die Ärzte Musiala so gut es ging versorgen zu lassen.» Ungewöhnlicherweise habe der Keeper direkt nach der Partie noch in der Umkleidekabine des Stadions in Atlanta in den USA sein Smartphone eingeschaltet und ihm eine Nachricht geschickt.

Münchens Torwart Manuel Neuer hatte Donnarumma kritisiert und ihm Vorwürfe gemacht. «Es war eine Situation, wo man nicht unbedingt so reingehen muss», hatte der 39 Jahre alte Neuer nach dem 0:2 gesagt: «Das ist schon risikofreudig, da nimmt man die Verletzung des Gegenspielers oder auch Mitspielers einfach in Kauf.»

Er sei zudem zu Donnarumma hingegangen und habe diesem gesagt: «Willst Du nicht mal eben hingehen? Der Jamal liegt da, der wird wahrscheinlich im Krankenhaus bleiben, der hat eine schwere Verletzung. Da gehört sich das einfach aus Respekt, hinzugehen, ihm alles Gute zu wünschen und ein kleines Sorry dazulassen.» Die Betroffenheit des Italieners auf dem Spielfeld hatte Neuer zudem infrage gestellt. Via Instagram hatte der PSG-Schlussmann nach dem Spiel mitgeteilt: «Alle meine Gebete und guten Wünsche sind bei Dir, Jamal Musiala.»