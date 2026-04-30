Handball-Oberliga Dominik Jung hat keine Lust auf Austrudeln der Runde Stefan Nink 30.04.2026, 11:14 Uhr

i Volle Konzentration im Endspurt der Oberliga: Die Ballwerfer des TuS Holzheim nehmen am Samstag bei der HSG VfR/Eintracht Wiesbaden den 18. Saisonsieg ins Visier. Andreas Hergenhahn

Im Dreikampf um Platz zwei in der Handball-Oberliga Mitte will der TuS Holzheim gegenüber der HSG Linden und der TSG Münster II die Nase vorn behalten. Am Samstag braucht’s dazu einen Sieg gegen die HSG VfR/Eintracht Wiesbaden am Elsäßer Platz.

Drei Begegnungen stehen für die Handballer des TuS Holzheim in der Staffel Mitte der hessischen Oberliga in den kommenden drei Wochen noch aus, dann verabschiedet sich Trainer Dominik Jung zur SG Bruchköbel und übergibt an der Burg Ardeck den Stab an seinen bisherigen Assistenten Miguel Esteves Silva.







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