Le Mans (dpa) – Tennis-Star Novak Djokovic steigt als Teilhaber beim französischen Fußball-Zweitligisten Le Mans FC ein. Der 24-malige Grand-Slam-Sieger ist einer von mehreren bekannten Namen aus dem Sport, die Anteile erworben haben. Auch die früheren Formel-1-Piloten Felipe Massa und Kevin Magnussen steigen ein genauso wie der Investor OutField.

«Diese neuen Partnerschaften geben uns die Möglichkeit, verantwortungsvoll zu wachsen», sagte Club-Präsident Thierry Gomez in einer Vereinsmitteilung. Über die Höhe der Beteiligungen ist nichts bekannt.

Le Mans spielte 2016/17 noch in der fünften Liga. Seitdem ging es stetig nach oben, in der vergangenen Saison gelang der Aufstieg in die 2. Liga. «Wir müssen uns bewusst sein, dass sich das Wirtschaftsmodell des Fußballs verändert hat. Die Elite ist kleiner geworden und neue Investoren sind hinzugekommen. Um in diesem neuen Kontext zu bestehen und weiter zu wachsen, müssen wir uns anpassen», erklärte Gomez.