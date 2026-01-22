Novak Djokovic bestritt vor den Australian Open kein Tennisturnier in diesem Jahr. Doch das merkt man dem Routinier in Melbourne nicht an.

Melbourne (dpa) – Novak Djokovic steht bei den Australien Open in der dritten Runde. Der Rekord-Grand-Slam-Champion gewann in Melbourne gegen den italienischen Qualifikanten Francesco Maestrelli mit 6:3, 6:2, 6:2 und wurde dabei zu keiner Zeit ernsthaft gefordert. Der 38-Jährige, der das erste Highlight-Turnier der Tennis-Saison bereits zehnmal gewinnen konnte, benötigte in der Rod Laver Arena nur 2:15 Stunden für seinen Erfolg.

Bei den Frauen kam Titelverteidigerin Madison Keys ohne Mühe weiter. Die 30 Jahre alte Amerikanerin setzte sich gegen ihre Landsfrau Ashlyn Krueger mit 6:1, 7:5 durch. Keys hatte im vergangenen Jahr im Endspiel überraschend Aryna Sabalenka geschlagen und ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert.