Tennis in Wimbledon
Djokovic entschuldigt sich für Scherz beim Ballmädchen
Wimbledon
Novak Djokovic ließ sich von einem Ballmädchen helfen - und erschreckte sie für einen ganz kurzen Moment.
Brian Inganga. DPA

Tennisstar Novak Djokovic hat in seinem Zweitrundenmatch in Wimbledon beste Laune und macht einen Scherz mit einem Ballmädchen.

London (dpa) – Nach seinem ungefährdeten Drittrunden-Einzug in Wimbledon hat sich Tennisstar Novak Djokovic bei einem Ballmädchen für einen Scherz entschuldigt. Der Rekord-Grand-Slam-Sieger hatte das Mädchen gebeten, ihn während einer Pause ein Stück von seinem Tapestreifen am rechten Arm abzuschneiden. Als sie schnitt, zuckte Djokovic kurz zusammen und tat so, als hätte sie ihm weh getan. Schnell lachten aber beide.

«Es tut mir leid, wenn ich sie erschreckt habe», sagte der 39 Jahre alte Serbe nach seinem deutlichen 6:3, 6:4, 6:2 gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas. Es sei wohl kein guter Witz gewesen, meinte Djokovic gut gelaunt.

© dpa-infocom, dpa:260701-930-318994/1

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Sport

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